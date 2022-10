“Hoy no hay peligro del Esmad o de la represión”: presidente Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, el cual fue abiertamente criticado en la campaña presidencial, no solo por el mandatario colombiano, sino también por los simpatizantes del Pacto Histórico.

El jefe de Estado fue enfático en señalar, en el discurso que dio en los diálogos vinculantes en el Urabá antioqueño, que en su administración no hay peligro del Esmad o amenaza de represión en la sociedad, haciendo un llamado a la población colombiana a que se empodere de las decisiones para la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo.

“Caminos que podemos escoger, libertad para escoger que hoy tenemos, hoy no hay el peligro del Esmad o de la represión o de la muerte, sobre las decisiones y el libre pensar, lo que les propongo es la democracia en toda Colombia”, sostuvo Petro.

También señaló: “O pasamos hacer una economía productiva y próspera para todos o nos hundimos en el estancamiento, o pasamos hacer una sociedad del conocimiento, o nos hundimos en la ignorancia, o pasamos hacer una sociedad democrática en donde el dueño de Colombia sea el pueblo, o nos hundimos en la violencia”.

“Pero la democracia no es el club de los privilegiados, así los encochemos, generalmente hombres, no es el club de los que siempre manejaron a Colombia, así los escuchemos porque son parte de este país, la democracia no es de una minoría que siempre ha transformado la ley y las instituciones a su favor”, subrayó Petro.

Modificación más no eliminación

Como parte de la política del Gobierno, el pasado puente festivo se adelantó la cumbre de los comandantes de la Policía Nacional. En la misma se pusieron sobre la mesa las propuestas más importantes que se tienen proyectadas para modificar la institución, la cual ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por varios casos que incluyen casos de corrupción, abuso de la fuerza y vínculos con grupos armados ilegales.

En la reunión de alto nivel, que se adelantó entre el 12 y 14 de octubre, se mencionó la necesidad de depurar la Policía, sacando las llamadas “manzanas podridas”, las cuales están afectando la imagen de la institución frente a la sociedad, como lo han revelado varias encuestas y estudios de percepción. Por esto, el mensaje del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria fue claro: es necesario limpiar la imagen lo más pronto posible.

El general les pidió a los comandantes de la Policía evaluar cada uno de sus integrantes y, de ser necesario, sacarlos. Esto en el marco de la limpieza institucional. Igualmente, se advirtió que se tendrá tolerancia cero frente a los casos de abuso de autoridad y extralimitación en los procedimientos. También se pusieron de presente los planes para modificar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuyos agentes y métodos fueron fuertemente cuestionados por Gustavo Petro y varios de los integrantes del actual Gobierno, entre ellos Iván Velásquez.

Para esto, ya se tienen los lineamientos frente a la forma en los casos en los que deberá intervenir este escuadrón en las protestas, manifestaciones, invasiones de tierras y demás. En pocas palabras, los agentes deberán ser el último recurso en ser citados cuando se presenten alteraciones al orden público.

En medio de la campaña presidencial, Petro anunció la necesidad de sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Este proyecto también fue citado en medio de la cumbre. Sin embargo, para ponerlo en marcha quieren escuchar la posición de la comunidad y de expertos para tomar la mejor decisión. Frente a esto, y con el fin de mejorar la imagen de la Policía, se buscará fortalecer la comunicación con la comunidad en general.

En parte, se buscará un consenso sobre “¿cuál es la Policía que quieren?”. En la Cumbre se señaló la necesidad de lograr una convivencia y paz entre las autoridades y los ciudadanos. En este punto se volvió al punto clave de sacar a los agentes que no cumplan con sus funciones constitucionales ni tomen las medidas para proteger a la comunidad.