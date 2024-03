Impresionante: Gustavo Petro le apuesta al mismo discurso y al mismo camino de Hugo Chávez. Así promovía el dictador venezolano la Asamblea Constituyente

El llamado del presidente Petro a una Asamblea Nacional Constituyente no sorprendió. Pese a que se trata de un camino incierto que pone de nuevo todo sobre la mesa, la posibilidad de acudir a este mecanismo era uno de los temores más grandes de la llegada de Petro al poder. Tal era así, que cuatro años antes de ser elegido, cuando disputo la presidencia con Iván Duque, el llamado centro político decidió adherir a su candidatura solo tras la firma de una promesa sobre mármol que hoy le enrostran las redes sociales. “No convocaré a una Asamblea Nacional Constituyente”, decía el escrito incluido en una tabla al estilo de los 10 mandamientos.

Pero Petro no cumplió esa promesa. “ Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente ”, dijo eufórico el viernes pasado el presidente desde un sitio muy emblemático: Puerto Resistencia, en Cali. En el sitio insigne de la primera línea, el mandatario, visiblemente indignado, se despachó con un agresivo discurso sin antecedentes en lo que lleva de gobierno.

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles, si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó”, sostuvo Petro. “Entonces, no es el pueblo el que se va arrodillando hacia su casa, derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia”, agregó el mandatario en tono airado.