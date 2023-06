Ingrid Betancourt: “Petro sigue sin gobernar, ahogado en corrupción y despilfarro, incapaz de dar soluciones concretas”

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt convirtió al presidente Gustavo Petro en el flanco de críticas desde la campaña presidencial cuando se enfrentó al líder de izquierda y le dijo -en un debate de SEMANA- que él le había vendido su alma al diablo. Después, en la presidencia, la colombo-francesa no ha dejado su ofensiva en contra del mandatario.

Este miércoles, 7 de junio, cuando el presidente convocó a través de sus redes sociales al pueblo a acompañarlo en las calles del país y exigir el avance y aprobación de sus reformas en el Congreso, la directora de Verde Oxígeno le envió un fuerte mensaje.

“Puede que llamar a marchar logre desviar la atención de los escándalos de los 15.000 millones, pero eso no es ningún cambio. Tampoco lo es dividir para reinar o subirse al balcón del caos. Gustavo Petro sigue sin gobernar, ahogado en corrupción y despilfarro, incapaz de dar soluciones concretas”, le escribió Betancourt.

Lo que sí ha cambiado -según la exsecuestrada- “es que ya nadie le cree a Petro”.

Ingrid Betancourt cuestionó fuertemente al presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA / Presidencia

Verde Oxígeno, el partido que dirige Betancourt, también dijo que “convocar marchas en favor de las reformas cuando el Gobierno se encuentra involucrado en casos de corrupción es indignante. Los colombianos quieren respuestas y quieren justicia. No pueden llamarse ‘gobierno del cambio’ cuando es más de lo mismo. Gustavo Petro, responda”.

La casa política tiene claro que “el Gobierno busca desviar la atención con escándalos, pero no podemos permitirlo. El audio de Armando Benedetti revela la corrupción arraigada en el país. No dejemos que Gustavo Petro oculte sus escándalos. Exigimos respuestas y que la Fiscalía priorice las revelaciones de Benedetti”.

Cambio Radical también criticó a Gustavo Petro por su convocatoria a marchar por sus reformas. - Foto: FOTO 1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

Tras los explosivos audios revelados por SEMANA donde el exembajador de Colombia en Venezuela lanza palabras de grueso calibre contra el Gobierno y habla de una financiación de 15.000 millones a Gustavo Petro en medio de la campaña presidencial, Betancourt recordó un debate presidencial de SEMANA y El Tiempo, en el que criticó que Petro recibió en su campaña a actores políticos que ambos han denunciado.

“Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña a todos aquellos que hemos denunciado. Los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos vecinos, tú sabes a quién me refiero. Gente que ha estado en el paramilitarismo”, dijo Betancourt el año pasado.

Ingrid Betancourt ha sido crítica con casi todos los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. - Foto: León Darío Peláez / Juan Carlos Sierra

Ahora, la excandidata presidencial volvió a reclamarle a Petro por sus alianzas e invitó a votar en contra del Gobierno en las próximas elecciones regionales.

“El pacto con el diablo metió al país en un infierno. El cambio hay que hacerlo ya, con el pueblo en las elecciones de octubre, con la Fiscalía y las cortes para abrir el nuevo proceso 8.000. Con nuestro Ejército, policías y las reservas para recuperar el control territorial”, publicó la líder del partido en Twitter.

Además, Betancourt mencionó que el cambio que plantea también es “con las fuerzas de oposición en el Congreso para contener la locura petrista, con nuestro periodismo destapando valientemente las cloacas y mazmorras de Palacio”.