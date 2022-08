Isabel Cristina Zuleta, que se ha defendido por supuesto “bullying mediático”, decía antes que a los funcionarios públicos se les puede “insultar”

Una de las senadoras del Pacto Histórico que más polémicas ha causado hasta el momento es Isabel Cristina Zuleta, una activista ambiental de Antioquia que llegó por esa alianza de izquierda al Congreso.

En las últimas horas salió a relucir un video en el que se le ve diciendo, en medio de una sesión del Concejo de Ituango, que a los funcionarios públicos se les puede insultar solo por el simple hecho de ejercer el control ciudadano.

“Nosotros podemos decirles que son unos hijueputas y no somos iguales, así lo ha dicho la Corte. Nosotros como pueblo tenemos derecho a manifestar eso. Ojo que los funcionarios no porque irrespetan al pueblo. Entonces no es lo mismo que de aquí para allá que de allá para acá”, aseguró Zuleta.

Cuando la senadora Zuleta decía que los ciudadanos pueden llamar "hijueputas" a los funcionarios del Estado. pic.twitter.com/KPV0tHyhSI — Petrismo Out of Context (@PetroNoContext) August 23, 2022

Agregó que no es lo mismo la ciudadanía que los funcionarios y que por eso ellos tienen otras obligaciones. “No somos iguales. Nosotros somos sujetos de especial protección y ustedes concejales sujetos de obligaciones, entonces no nos pongan en igualdad de condiciones porque no somos iguales. Nosotros venimos aquí a exigir derechos”, aseguró Zuleta.

“Tienen obligación de respeto, nosotros no tenemos obligación de respeto, ni siquiera eso, no está obligado el pueblo a respetar al Estado. Nuestra legislación está clara y por eso se nos permite salir a las calles y gritar y decir la verdad como lo tenemos que decir, cuántas tutelas esos señores nos han puesto por supuesta difamación, todas las han perdido porque son funcionarios”, agregó.

El video ha causado enormes cuestionamientos hacia Zuleta porque en medio de la discusión por la disminución del salario, la congresista defendió que gane más de 35 millones de pesos. Aseguró que supuestamente estaba sufriendo “bullying mediático”.

“No gastamos lo mismo que todos, no en todos los trabajos hay que viajar tanto como a los que nos gusta hacer la tarea de visitar los territorios, no todos hacen reuniones con comunidades, gremios y academia. Debate sí, pero con profundidad y sin bullying mediático”, aseguró Zuleta hace unos días.

Uno de los que se pronunció sobre el video de la senadora en el Concejo de Ituango fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo. “La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren. Todavía falta, pero cada día más cerca”, afirmó el exgobernador de Antioquia.

Fajardo fue objeto de increpaciones por parte de Zuleta en medio de la campaña y cuando era gobernador de Antioquia. En una reunión de campaña del Pacto Histórico, Zuleta reconoció que a Fajardo ya lo habían “quemado” a pesar de que fue una tarea compleja y que ahora iban por Federico Gutiérrez, como efectivamente sucedió.

“Fico fue para todos una sorpresa, nosotros decíamos ya a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, fue una tarea hasta Contraloría, Procuraduría, fue una tarea dura y de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia y nos salieron con esta sorpresita de Fico”, afirmó Zuleta.

En los últimos días, Zuleta ha sido criticada porque es una de las congresistas que se ha negado a bajarse su salario como parlamentaria, a pesar de que fue uno de los compromisos de campaña del Pacto Histórico.

La activista ambiental no firmó el proyecto del senador Jota Pe Hernández de la Alianza Verde que busca quitar una prima especial de 11 millones de pesos.

Según explicó Zuleta necesita el dinero para viajar a las regiones y hacer trabajo con las comunidades, sin embargo, no aclaró que la oficina administrativa del Congreso les da entre sus beneficios viajes semanales adicional al salario que devengan para ir a visitar las regiones y mantener el contacto político.