John Jairo Uribe, señalado de presunto acoso laboral y abuso sexual en el Congreso, será retirado de su cargo

Este lunes 13 de marzo, el senador Jota Pe Hernández destapó los presuntos abusos sexuales y laborales a los que un funcionario del Congreso de la República sometía a sus subalternos.

Según los testimonios recogidos por el parlamentario, John Jairo Uribe, productor del Canal Congreso, pedía un porcentaje de los salarios y presionaba y drogaba a sus trabajadores para accederlos carnalmente.

Frente a las denuncias, Astrid Salamanca, directora general del Senado de la República, se pronunció sobre la vinculación laboral de Uribe, confirmando que se trata de un trabajador sin vínculo contractual directo con el Congreso. Su hija, Valeria Uribe, quien supuestamente colaboraba con recoger un porcentaje de los salarios de los funcionarios a cargo de su padre, tampoco está vinculada directamente.

“No tienen vínculo contractual directo con el Senado de la República, su relación contractual es con la empresa Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicios Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones - Sociedad Económica Mixta S. A. S. - Dictec, con quien actualmente el Senado de la República tiene contratado el servicio de operación y producción de contenidos del Canal del Congreso”, manifestó Salamanca.

Se destapó un caso de acoso laboral y abuso sexual en el Congreso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La decisión de la directora general del Senado de la República fue compulsar la denuncia del senador a la Fiscalía General de la Nación, lugar donde ya se encuentra el documento junto al material probatorio, allegado por el mismo parlamentario.

En segundo lugar, se activará el recién instalado Protocolo Integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual en el Ámbito Laboral y Contractual en el Congreso de la República.

Ha hecho bien el Senador @JotaPeHernandez al denunciar en @FiscaliaCol las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados. La Dir Administrativa me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso🧵 pic.twitter.com/JvOcGT7uMf — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 13, 2023

El supervisor del contrato, según informó Salamanca, es quien toma las medidas pertinentes frente a sus dos funcionarios implicados en el maltrato, abuso sexual y hurto de parte del sueldo. Frente a esto, el senador Roy Barreras informó que la orden es que se reemplacen “hasta que se conozca la verdad judicial”.

Abuso sexual, acoso laboral, drogas y hurto

Senador Jota Pe Hernández hizo la denuncia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Según lo que le contaron al senador, con pruebas, Uribe acosaba sexualmente a varios trabajadores y les pedía parte de su salario para mantenerles el contrato con el Senado de la República. Incluso reveló que Valeria Uribe, hija del acusado, era la encargada de hacer los cobros y de enviar una tabla en la que se especificaba lo que cada contratista tenía que entregar.

“Él –a través de su hija– les exigía una parte del salario a algunos trabajadores, su hija era la que recogía este dinero, todo eso según las denuncias de los muchachos. Recogía este dinero y lo echaban a una bolsa a la cual llamaban bodega. El segundo chico, Daniel, es despedido precisamente por no querer devolver esa parte de su salario. A Daniel, por ejemplo, lo acosaba sexualmente, ya él lo dijo, que gustaba de él, que quería que tuvieran una relación; me cuenta Daniel que en muchas ocasiones tiraba a tocarlo. Al tercer denunciante, luego de drogarlo, lo abusaba sexualmente, no en una, sino en muchas ocasiones. Nosotros tenemos pruebas de todo esto”, dijo el senador Jota Pe Hernández.

El congresista de la Alianza Verde dijo que tiene chats, videos, fotos y mensajes que comprueban todas las versiones de los denunciantes y que todo ese material se entregó a la Fiscalía General. Además, reveló que Uribe tiene trabajando en el Congreso a su hija y a su yerno, por lo que, al parecer, los tres se dedicaban a buscar jóvenes para ingresar al Legislativo a cambio de que les entregaran un porcentaje del salario.

“Estoy pidiendo al presidente del Congreso, Roy Barreras, que lo retire del cargo porque él se enteró de que haríamos esta denuncia y presionó a muchas personas para que esto no se conociera. Debe salir del Congreso. Los denunciantes aclararon que, por ahora, no tienen ninguna denuncia y por eso, el senador Hernández indicó que si algo les ocurre será responsabilidad de John Jairo Uribe”, dijo Hernández.

John Jairo Uribe en una celebración de cumpleaños de Roy Barreras. - Foto: Facebook John Jairo Uribe

Durante la rueda de prensa en la que presentó las pruebas, el senador Hernández indicó que Uribe lleva más de una década trabajando junto con el senador Roy Barreras en el partido de La U, en la Esap y ahora en el Congreso de la República.

De hecho, recordó que Uribe estuvo en toda la campaña de Barreras al Congreso, colaboró en la campaña presidencial de Gustavo Petro y gestionó comunicaciones en el lanzamiento del movimiento político La Fuerza de la Paz.

De acuerdo con Barreras, Uribe trabajó 15 años en el partido de La U como parte del equipo de prensa para elecciones parlamentarias y presidenciales. “Desde entonces, lo hemos conocido en plano estrictamente profesional y laboral, y nunca escuchamos de comportamientos deleznables como estos, pero reiteramos que será la Fiscalía General la que investigue estas serias denuncias”, manifestó el senador.