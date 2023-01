Jorge Enrique Robledo le lanza fuertes críticas a al presidente Petro: “No debo arrepentirme de haber votado en blanco, creo que fue un acierto”

SEMANA: ¿Qué opina de la portada de SEMANA sobre la trampa que algunos narcos le quieren hacer a la ‘paz total’, al pagar un millón de dólares por tener un cupo?

JORGE ENRIQUE ROBLEDO (J.E.R.): Es gravísimo. Ese es un riesgo que tiene ese proceso tal como está planteado. Pienso que el Gobierno tiene que darle una garantía absoluta, del 100%, al país de que ese tipo de hechos no se van a convertir en realidad.

SEMANA: ¿Faltan controles? ¿Siente que hay desorden en el manejo de la ‘paz total’?

J.E.R.: Lo que eso demuestra es la inmensa complejidad que tiene esa pata de ese proceso. Aún si se lograra un acuerdo con ese sector (de los narcotraficantes), lo que va a suceder es que otros narcos los van a reemplazar. Y, en ese sentido, ‘paz total’ no va a haber. Fue una cosa que dije ese el principio. Entonces, llegarán otros narcos. Mientras haya negocio, alguien llenará ese vacío. Yo respaldo el proceso, pero el titular de ‘paz total’ no corresponde con la realidad.

SEMANA: ¿Qué le pide al presidente Petro a raíz de la trampa de los narcos y el cartel de abogados?

J.E.R.: Él tiene el deber de darnos el 100% de garantía a los colombianos de que eso no va a ocurrir.

SEMANA: Hablando en términos generales, ¿qué es lo que menos le ha gustado del Gobierno Petro?

J.E.R.: Diría que está mal enfocado y que la coalición que montó para gobernar no es una alianza que pueda lograr el cambio que necesita Colombia, no lo creo, porque todos esos personajes han hecho parte de los mismos con las mismas. Estoy hablando de Santos, Samper, Gaviria, el Partido de La U, el Conservador, esta es gente que no está por el cambio de nada. Ellos no entran a ese gobierno sin ‘mermelada’, pero tampoco entran sin sus posiciones. No veo ahí el cambio profundo que necesita Colombia. Es más: todos estos socios de Petro, cómo tienen la irresponsabilidad, en este tema del petróleo, de tolerarle eso. Es la hora en la que ya deberían haber hablado públicamente. A la certeza que llego es que no debo arrepentirme de haber votado en blanco, creo que fue un acierto, y veo crecer a los arrepentidos en proporciones muy grandes.

SEMANA: ¿El Presidente se equivocó al pedir la liberaciones de personas pedidas en extradición para avanzar en la ‘paz total’?

J.E.R.: Desde el principio planteé que veía con buenos ojos desarmar a todos los violentos. Pero también advertí que eso no iba a ser fácil y es evidente que no lo ha sido y se están cometiendo errores garrafales. Ojalá sean capaces de corregir y hacer las cosas bien. Esto debe incluir el más estricto respeto del Presidente por la separación de poderes, que es un punto en el que Petro ha patinado más de una vez y es inaceptable que lo haga. Aquí hay un Estado de Derecho que hay que respetar.

SEMANA: ¿Cuál es el error más grave para usted en este tema de la ‘paz total’?

J.E.R.: Hay uno que es bien notorio y es haber dicho que el ELN firmó un documento que no firmó o hizo un acuerdo que no hizo. También han sido garrafales algunas actitudes frente a la separación de poderes que no pueden ser así.

SEMANA: ¿Le ve futuro a la ‘paz total’?

J.E.R.: También he dicho algo: soy partidario de ese proceso y ojalá pueda hacer acuerdos con los distintos sectores, lo cual no es fácil, porque uno es el caso del ELN, otro el de las disidencias de las Farc y otro el de los narcotraficantes. Son casos bien distintos. En el ordenamiento jurídico lo del ELN puede avanzar con más facilidad que los otros. Pero hay un tema y es que si usted desmoviliza al ciento por ciento de los narcotraficantes, a los dos minutos habrá aparecido una nueva generación de narcotraficantes, porque este flagelo existirá mientras que haya un negocio tan grande como ese. Es decir que la frase ‘paz total’ es, por lo menos, una exageración, no existe ninguna posibilidad de que Colombia, mientras haya narcotráfico, tenga paz total.

SEMANA: ¿Cuál es el propósito de esta unión de fuerzas políticas con Sergio Fajardo?

J.E.R.: El próximo 18 de febrero vamos a realizar un congreso nacional de delegados de Dignidad y Compromiso Ciudadano, y nos vamos a convertir en un solo partido político, el nuevo partido. Hasta el momento hemos sido amigos en política, pero ahora lo que va a suceder es que vamos a crear un nuevo movimiento, con nuevo nombre, nuevos directivos, nuevos programas y estatutos para actuar en la vida política nacional, empezando por una fuerte actividad para las próximas elecciones. Y ese nuevo partido podrá hacer acuerdos con otros sectores. Lo que aspiramos es a convertirnos en la tercera fuerza política nacional. Aquí nos han querido decir que hay que escoger entre ser partidario de Álvaro Uribe o de Gustavo Petro y nosotros estamos convenidos que aquí se necesita una tercera opción.

SEMANA: ¿Eso quiere decir que desaparecerían el Movimiento Dignidad y Compromiso Ciudadano y habría un solo partido político?

J.E.R.: Exactamente. Ese congreso que vamos a hacer ese 18 de febrero es perfectamente ajustado al derecho. Ese nuevo partido se inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral y será una nueva colectividad con todos los derechos y deberes.

El excongresista Jorge Enrique Robledo y el excandidato presidencial Sergio Fajardo presentaron esta semana el nuevo partido político. - Foto: prensa Fajardo

SEMANA: ¿Cómo es la tercería de la que usted habla?

J.E.R.: Es claro por nuestra trayectoria -la de Compromiso y Sergio y la de Dignidad y la mía- que tenemos distancias grandes con lo que uno puede clasificar como el Centro Democrático y sus fuerzas afines, y al mismo tiempo no estamos en este gobierno, no hacemos parte de la administración de Gustavo Petro, estamos en la independencia. Ante esto nos consideramos en el deber de acrecentar esa tercera fuerza. Por ejemplo, para efecto de las próximas elecciones, estamos anunciándoles a los colombianos que son bienvenidos quienes quieran hacer campaña con nosotros y, al mismo tiempo, es seguro que vamos a encontrar por todo Colombia otras fuerzas políticas que tampoco coinciden con uno u otro caso y con ellas podríamos hacer alianzas.

SEMANA: ¿Es decir que esta nueva fuerza política es para quienes no se identifiquen ni con Petro ni con Uribe?

J.E.R.: Exactamente, pero es por razones de fondo en asuntos económicos, políticos, sociales. Recordemos que el primer criterio de esta fuerza es cero tolerancia con la corrupción. Estamos convencidos de que ese cuento que nos echan de que a punta de clientelismo, politiquería y corrupción es que se arreglan los países, no, yo no creo en eso, no creo que una persona que actúa de esa manera esté pensando en el interés nacional. Y este es un partido que aspira a ser de servidores públicos, es una categoría que queremos tener.

SEMANA: ¿Sería un partido de centro, de centroizquierda o por dónde se movería?

J.E.R.: Yo estoy descartando en uso de esos términos, porque son muy imprecisos. Realmente no aclaran las cosas. Prefiero llamarnos una tercera fuerza, porque es más precisa y clara para lo que somos.

SEMANA: ¿Cuáles serían los postulados de esta nueva fuerza política?

J.E.R.: Tenemos una visión democrática de las cosas. Cero tolerancia con la corrupción, con la violencia; preocupación por la suerte de los más débiles, de los pobres; nos oponemos a cualquier forma de discriminación, violencia o maltrato en contra de las mujeres y otros sectores de la vida del país; queremos negocios con todos los países del mundo, pero también pensamos que tiene que ser de gana-gana, no de gana-pierde en los que Colombia resulta ser el perdedor. Queremos desarrollar una economía empresarial fuerte, pero también una economía campesina e indígena fuerte. Muy bien que haya empresas grandes, pero las pequeñas y las medianas deben ser protegidas. En el tema de educación, pública y gratuita y también privada.

Gran acierto de @sergio_fajardo, Juan Manuel Ospina y demás líderes de @dignidad_col y @compromisociu por convertirnos en un solo partido, la 3ra fuerza política de Colombia, la del cambio verdadero. Unidos en un programa democrático y cero tolerancia a la corrupción. Bienvenidos pic.twitter.com/qiyTp4fRVg — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) January 25, 2023

SEMANA: ¿Ya tienen el nombre del nuevo partido?

J.E.R.: No, no tenemos nada de eso definido, todo está al 99 por ciento: el programa, los estatutos, el nombre, todo eso lo resolveremos el 18 de febrero.

SEMANA: ¿Sergio Fajardo o usted están pensando en ser candidatos en las elecciones de octubre?

J.E.R.: No, yo no le he oído a Sergio ninguna aspiración en ese sentido, y en mi caso tampoco la tengo. En su momento el partido tendrá que tomar las decisiones. En mi caso lo tengo descartado y en el de Sergio tocará preguntarle a él.

SEMANA: ¿Y para las elecciones de octubre estarían dispuestos a hacer alianzas con el Pacto Histórico o los partidos que lo componen?

J.E.R.: Este es un proyecto distinto a los otros y en cada caso uno mira las cosas, pero lo que va a haber como criterio determinante es la competencia entre unos sectores y otros. Esas alianzas son absolutamente remotas porque los desacuerdos son muy grandes. Me imagino que ellos meterán en esos acuerdos tener que respaldar a la Presidencia de la República y eso no es viable con nosotros de ninguna manera. Nosotros no intercambiamos convicciones por conveniencias.

SEMANA: ¿Le cree a la ministra de Minas, Irene Vélez, en su defensa del informe de esa cartera y la negativa a suscribir nuevos contratos de exploración petrolera?

J.E.R.: Desde hace unos días planteé que el ministra debería renunciar y después lo confirmé. Ha habido errores graves, garrafales, y por haber engañado y haber puesto nombres a firmar documentos que no habían suscrito el informe y que no lo comparten. Además el absurdo total de estrangular la economía petrolera en Colombia. Difícilmente hay un país en el mundo que tolere una cosa de estas y difícilmente hay un presidente que tenga una ministra como esta. Esto hacer rato pasó de ser un debate técnico para ser un debate ético. Todo lo que dicen sobre ese tema es mentiroso y no corresponde con la realidad.

SEMANA: ¿Por qué dice que la ministra le está mintiendo al país?

J.E.R.: Por ejemplo, el cuento que echan que si Colombia busca gas o petróleo eso le hace daño al país o a alguien en el mundo es una mentira descarada; decir o insinuar que Colombia es la culpable del calentamiento global es una mentira descarada; afirmar que se pueden reemplazar los ingresos de petróleo y gas por turismo es otra mentira descarada. Hay una prueba reina: Colombia es el único país petrolero del mundo que está haciendo este absurdo, esta chifladura. Petro y la ministra se parecen a Goyeneche, esa es la verdad.

SEMANA: ¿Qué opina de la hoy exviceministra de Minas, Belizza Ruíz?

J.E.R.: Creo que tiene toda la razón, porque ella sí sabe de minas, doña Irene no, cuando pide que no la pongan a firmar un adefesio de estos como el informe del Ministerio de Minas. Nadie que sepa un poquito de esto firma una cosa de esas. Esto de las reservas de petróleo es como que usted sume papayas, aguacates, bananos y después diga que todo eso son bananos, porque lo que nos han dicho es que al final esas reservas y están y no están, eso es mentira.

Belizza Ruíz, viceministra de Minas y quien ha mostrado reparos a la manera como se manejó el informe del Ministerio de Minas que defendió la ministra Irene Vélez.

SEMANA: ¿Cuál cree que sea el impacto económico de la decisión de renunciar a la exploración de petróleo?

J.E.R.: La primera mentira es decir que buscar petróleo hace daño y esto no hace absolutamente ningún daño. Esto tiene un secreto que también es de mala fe: Petro sabe que con las reservas que hay él termina su gobierno, él lo que está amenazando son las reservas de los próximos presidentes. Esto es el colmo. Le importa un pepino y como Pilatos, se lava las manos.