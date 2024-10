José Obdulio Gaviria arremete contra Claudia López: “Eterna candidata del socialismo que vive metida en batallas intestinas por el poder”

López dijo que primero fueron las peleas entre liberales vs conservadores, “ahora son uribistas vs petristas los que solo se dedican a sus luchas intestinas por poder, mientras perdemos el país de verdad, el de las regiones y la gente, cuyos territorios se carcomen las mafias, mientras los políticos hacen marchas digitales y citadinas, para ver quién tiene el hashtag más grande”.

“Es que el petrismo es la expresión más soez de la izquierda. El género es la izquierda, las especies van desde el ELN (con “organizaciones sociales” que todo el mundo sabe que son ELN), los exFarc o Comunes, UP, los desmovilizados de otros grupos como el ELN (León Valencia), el M-19 (Carlos Ramón González, quien hace parte de la Alianza Verde, el partido al que perteneció Claudia López), el Moir, entre otros, hasta llegar a esa izquierda proveniente del liberalismo como Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria”, explicó José Obdulio Gaviria.

“Hay 21 precandidatos de las ideas de izquierda que van desde la extrema de María José Pizarro hasta la izquierda que se presenta tan al centro que no parece izquierda. Es el caso de Sergio Fajardo. En la mitad de la izquierda, al borde de comenzar extrema, está el grupo de Claudia López, al que pertenecen personas como Jorge Iván Ospina, el director del Sena, Jorge Londoño, etc. La libertad (o derecha) en la última encuesta de Guarumo, tiene 19 figuras. Según esa medición, el partido mayoritario de la derecha es el Centro Democrático. En consecuencia, Álvaro Uribe y su candidato pesarán mucho en el proceso del 2026, cosa que no ocurrió en el 2022″, analizó en SEMANA.