JP Hernández: “ni un voto para los de Petro”, el senador advierte que Petro necesita ganar el poder de las ciudades para quedarse en 2026 en la presidencia

🔴DENUNCIA IMPORTANTE!!

Ninguna de estas 2 cuentas de fans me pertenecen, las están utilizando para atacar y apoyar campañas políticas a mi nombre. (YO NO TENGO NINGÚN CANDIDATO)

Ya en ocasiones anteriores las he denunciado, necesito que me ayuden a reportarlas por suplantación. pic.twitter.com/XjtwDJxbu0