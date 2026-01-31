Política

Juan Carlos Pinzón hace un importante llamado a los seguidores de Fajardo y De la Espriella para la Gran Consulta: “Aquí no hay ningún tema de egos”

El precandidato presidencial detalló por qué se considera merecedor del voto de los colombianos el próximo 8 de marzo.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 9:03 p. m.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. Foto: Suministrada a Semana.

A través de un comunicado oficial, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón solicitó el respaldo de los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, a quienes invitó a sumarse a su proyecto político y a brindarle su voto de confianza de cara a la Gran Consulta.

Este importante llamado, según Pinzón, va dirigido a quienes desean luchar contra la corrupción y la inseguridad en el país, y promueve la unión de los colombianos para votar por él el próximo 8 de marzo.

En este contexto, explicó las razones por las que considera merecer el respaldo de los electores y enfatizó que no se trata de un asunto de egos ni de posturas morales únicas.

“Al doctor Fajardo, lo respeto, es un hombre muy valioso que ejecutó billones de pesos en Antioquia como gobernador y como alcalde de Medellín. Yo, como ministro, ejecuté mucho más dinero y no tengo ni una investigación, así como lo promueve él. Ya que no entro a la consulta, les digo a sus electores: ‘Vengan, que aquí no hay ningún tema de egos y de posiciones morales únicas, sino que necesitamos resolver los problemas del país’”, señaló.

En este sentido, Pinzón reiteró que es él quien representa la mano dura contra la inseguridad y el narcotráfico, por lo que considera necesario y oportuno el apoyo de los seguidores de Fajardo y De la Espriella.

“Hay unos electores que están con Abelardo de la Espriella; si quieren que haya firmeza y autoridad, les digo: nadie tiene más experiencia que yo en luchar contra el terrorismo y contra el crimen. Yo di los grandes golpes a todos los jefes criminales de Colombia que existían en su momento y dejé a las Fuerzas Armadas más fuertes del continente. A los electores del doctor Abelardo en este proceso de consulta los invito a que vengan y voten por Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta”, agregó.

Por otro lado, en relación con el proceso electoral, Juan Carlos Pinzón advirtió que el Gobierno estaría interviniendo en las elecciones, al asegurar que se estarían entregando recursos para la compra de votos y sería una alerta de la que ya otros funcionarios públicos se habrían referido, lo que se convierte en un riesgo para la democracia.

Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

“Está regalando un poco de plata, así sea de una manera implícita, para comprar votos. El Gobierno no les da garantías a los colombianos, lo dijo el propio registrador esta semana. Hay más de 300 municipios donde los grupos armados dominan y van a ordenar por quién se vota. Ojo, nuestra democracia está en peligro”.

Por último, Pinzón reiteró que su principal objetivo es garantizar a los colombianos una vida tranquila y con oportunidades. “Estoy aquí para recuperar el país y para poder abordar todos los problemas que están dejando esta gente con un desgreño generalizado. Estoy para servirle a Colombia por encima de las ideologías”, concluyó.

