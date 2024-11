“El Pacto Histórico es un rompecabezas cuyas fichas están pegadas con babas; no hay liderazgo”: Juan Fernando Petro, el hermano del Presidente

Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, destrozó al Pacto Histórico, la coalición política que empujó la candidatura presidencial de su hermano en las elecciones del 2022.

En diálogo con SEMANA, el familiar del jefe de Estado se destapó y reconoció que nunca estuvo de acuerdo en la conformación de esa coalición. Además, dijo que algunos congresistas aprovecharon el momento y se subieron al bus del triunfo.

“He sido un crítico del Pacto Histórico, me parece un rompecabezas armado con fichas pegadas con babas. Allí todo el mundo llegó con sus intereses particulares, con sus agendas debajo de la mesa; pero, por encima, sonrientes y diciendo que querían cambiar el país. Entendieron que era el momento de pegarse a ese bus”, reconoció.

Juan Fernando Petro. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Pero “según Juan Fernando: “No he visto al Pacto Histórico funcionar, no he visto a los congresistas del Pacto liderando procesos en los territorios. Quien los puso allí fue el presidente, su imagen. Yo, políticamente, veo que han dejado un hueco muy grande, no hay un liderazgo político en ellos”.

En la entrevista, el hermano del presidente le pidió que se reeligiera. De lo contrario, su proyecto político moriría. Incluso, reconoció que si el propio Gustavo Petro no sigue después de 2026 en el poder, su proyecto político podría sufrir serias consecuencias.

Juan Fernando Petro habló con SEMANA del escándalo en una peluquería. “Le hicieron muy mal las cejas, la vi llorar mucho. Pensaron que les íbamos a cerrar el negocio. Ni que fuéramos unos monstruos”. | Foto: redes sociales

La razón, según él, obedece a que no ve a una figura de la izquierda con la profundidad intelectual y política de Gustavo Petro.

¿Podría ser Gustavo Bolívar?, preguntó SEMANA. “Puede ser que lo reemplace, pero ¿él tiene la misma capacidad de liderazgo, la misma visión de un país como Gustavo Petro? Habría que verlo, tengo mis dudas”, respondió.

María José Pizarro y Gustavo Bolívar. | Foto: NATALIA BETANCOURT

Y, ¿María José Pizarro? “No. Son seres diferentes, tienen historias de vida diferentes, porque sus mecanismos mentales son distintos. Cuando digo que Gustavo Petro es un genio político, es porque lo veía a los 9 años sacando de su cuarto las dos camas, las mesitas de noche, y el piso lo llenaba de papeles. Hacía un tapete y dibujaba todos los mapas del mundo”, dijo.

“Yo quisiera que mi hermano se quedara (en el poder). De hecho, yo le voy a decir: Gustavo, reelíjase, porque si no su proyecto político muere ahí. Y no es el proyecto político de un individuo, es el proyecto de cambio de una nación. Él no se va a reelegir, lo conozco desde que nací y no veo a nadie que lo reemplace, no hay un gallo o un genio político que lo suceda. Es muy probable que la estrategia política de la oposición vuelva y tome el poder”, le contó a SEMANA.