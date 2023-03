Juan Fernando Petro dice que es “difícil” ser hermano de un presidente y recuerda que Gustavo Petro lo regañó cuando fue a La Picota en campaña

El hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, en conversación con Vicky en Semana habló sobre lo que significa ser familiar del jefe de Estado y contó que nunca pretendió lucir como una persona que se aprovecha de eso.

“Es un proceso de aprendizaje, como a cualquier persona le puede suceder, y todos los días tengo que aprender las lecciones que la vida me da con respecto a la nueva situación de ser hermano de un presidente”, aseguró.

De igual manera, confesó que nunca ha tenido ningún tipo de problema con el actual mandatario, pero sí explicó que la única vez que lo ha visto molesto con él fue por su visita a la cárcel La Picota durante su campaña.

“Yo he ido a la Casa de Nariño, he estado en Presidencia, me atienden muy bien. Yo nunca he tenido un solo conflicto con mi hermano”, dijo.

“La única vez que vi a Gustavo molesto conmigo fue cuando me entrevistaste en la Fundación Santa Fe, cuando me picó el alacrán, con lo que había sucedido con respecto a la cárcel de La Picota. Esa vez me llamó y me regañó, y eso lo sabe la opinión pública. Pero nunca he tenido ningún inconveniente con mi hermano. Él es una persona muy introvertida, es muy ensimismado, no es una persona que socialice con la familia y eso siempre ha sido, incluso antes de ser presidente”, agregó.

Adicionalmente, dijo que él no pretendía recurrir al “¿usted no sabe quién soy yo?”.

“En todas partes donde he estado la gente sabe que yo nunca utilizo esos términos porque, primero, los odio. Segundo, si tengo que hacer una fila, la hago porque no me interesa aprovecharme de la situación. Y eso es en mi vida cotidiana. Ahora, cuando yo dije eso del hermano del presidente, fíjate en el contexto en que está (...), no estoy utilizando el término hermano del presidente para mi favor, sino todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que, independientemente de que sea el hermano del presidente, yo tengo un cargo aparte, que no es ni siquiera del Gobierno”, dijo puntualmente.

En Vicky en Semana, el hermano del presidente Petro afirmó que, desde que Danilo Rueda asumió el cargo no ha podido hablar con este y, que de hecho, le daba toda la razón cuando dijo que el único que lo podía nombrar como comisionado de paz era el jefe de Estado.

Danilo Rueda, Juan Fernando Petro - Foto: Montaje SEMANA

“Yo no discuto eso, lo tengo claro. Tengo claro el límite aquel en que un familiar puede decirle a un presidente, así sea un hermano, ‘mira, esta persona me parece que es la idónea’, pero la decisión última la toma es el presidente y yo no estaba haciendo ninguna influencia directa, ninguna proposición extraña al presidente de la República, para decirle es que tiene que ser Danilo Rueda”, destacó Juan Fernando Petro en Vicky en Semana.

Por otra parte, Juan Fernando Petro aseguró que su hermano, el presidente de la República, supuestamente no iba a poner a Danilo Rueda como alto comisionado de paz, dado a que tenía otras opciones.

Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Había otras opciones que tenía pensado el presidente de la República, que no fuera él. Solamente cuando empezó a conocerse, a charlar con Danilo, a encontrar en él que tenía las condiciones precisas por conocimiento y por experiencia, la condición de ser del alto comisionado, fue que Gustavo tomó la decisión; de hecho, cuando Gustavo tomó la decisión, yo lo supe como los demás parroquianos del país y me sorprendí y me encantó”, señaló.

Recordó que fue en ese momento en que habló con Danilo Rueda para felicitarlo y le dijo que él era la persona idónea para estar en el cargo de alto comisionado de paz.

Vale destacar que en el audio revelado en exclusiva por SEMANA, el hermano del presidente Gustavo Petro también aseguró que había sido nombrado comisionado internacional de paz por una organización no gubernamental, que en su sitio web se conoce como la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que resulta muy distante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la OEA.

En Vicky en Semana, Juan Fernando Petro dijo que hoy en día ya no ostentaba ese cargo que mencionó en dicho audio.