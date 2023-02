Juan José Lafaurie a Francia Márquez: “disfrute de su nueva vida como multimillonaria socialista, sin ser empresaria”

Las diferencias entre la vicepresidenta Francia Márquez y la casa Lafaurie Cabal cada vez son más evidentes, y en esta oportunidad por cuenta de la casa donde está viviendo la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ubicada en Dapa, un exclusivo sector cerca de Cali.

Este miércoles 22 de febrero, la vicepresidenta, a quien le reprochan por vivir en este lugar donde habitan muchas personas adineradas de la región, hizo un en vivo a través de su cuenta personal de Instagram y se fue lanza en ristre contra la senadora María Fernanda Cabal, quien había dicho que mientras la funcionaria del Gobierno se movilizaba en helicóptero, un uniformado de la Policía había muerto en el Valle del Cauca.

“La señora María Fernanda Cabal, que malintencionadamente está furiosa, le digo: ‘Amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate. El odio que lleva por la gente humilde es algo enfermizo en usted’. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde, me han dicho, vive su familia. Vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios o me paguen el arriendo, lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito, María Fernanda Cabal”, aseguró. “El problema suyo es de clase, es que no acepta que una mujer como yo, humilde y afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese es su problema, no es mi problema y resuélvalo usted. Pero yo, si puedo proteger a mi familia, lo voy a hacer”, dijo la vicepresidenta Márquez.

La vicepresidenta Francia Márquez y a la derecha una imagen del sector de Dapa, cerca de Cali. - Foto: SEMANA y API

Posteriormente, aseguró que ella sabe que les resulta incómoda a los residentes de Dapa porque ella no es de cuna de oro. Frente a ello, dijo: “Lo siento mucho por los colombianos inconformes con mi presencia aquí. Siento mucho que la élite que vive en Dapa se sienta incómoda con tener una mujer que ahora es vecina de ustedes, pero yo no estoy viviendo de ustedes, yo no estoy viviendo de los recursos del Estado, yo estoy pagando mi arriendo con el sueldo que a mí me pagan. El día que yo vaya, o alguien de mi familia, a pedirles algo, se pueden quejar, mientras tanto, muy buena suerte a todos”, indicó.

Francia Márquez arrendó una casa en Dapa, exclusivo sector cerca de Cali. - Foto: SEMANA y captura de pantalla Twitter

La respuesta de Márquez llevó a Juan José Lafaurie, el hijo de la senadora Cabal, a reaccionar: “Señora Francia Márquez: no hay problema que usted ahora viva como multimillonaria en Dapa, en Cali, el problema es que lo hace a costa de los colombianos pobres a quienes les subieron los impuestos. El problema es que usted vive ahora sabroso mientras sus políticas hacen a los colombianos más pobres”, escribió el joven estudiante de derecho en su cuenta personal de Twitter.

María Fernanda Cabal, una de las más ácidas críticas de Francia Márquez. - Foto: SEMANA

Agregó, además, “que usted, vicepresidenta, es el mejor reflejo de lo que son los socialistas: critican lo que quieren ser y cuando pueden, son lo que siempre criticaron. Disfrute su nueva vida como multimillonaria socialista, sin ser empresaria, ni generar empleos, sino por ser vividora del Estado”.

Esta no es la primera vez que Lafaurie cuestiona a la vicepresidenta, una funcionaria que tuvo que salir a explicar por qué en menos de 7 meses de gobierno ya habita uno de los sectores más costosos del Valle del Cauca.