Juanita Gómez recreó cómo debió ser la discusión entre José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, luego de aceptar ser negociador con el ELN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió la noche del 17 de noviembre al pedirle al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, hacer parte del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con el ELN.

La noticia, sin duda, debió tomar por sorpresa a la senadora María Fernanda Cabal, esposa del presidente de Fedegán, ya que ha sido una de las opositoras de la política de ‘paz total’ por la que apuesta el presidente Petro y de los diálogos con el ELN, todavía más desde el atentado perpetrado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, que dejó 22 uniformados muertos.

En conversación con SEMANA, María Fernanda Cabal dejó ver que discutió con José Félix Lafaurie una vez aceptó la propuesta del presidente Petro, durante el Congreso Nacional de Ganaderos, y la periodista Juanita Gómez recreó cómo debió ser la escena, a la par que explicó a qué obedeció la petición del jefe de Estado al presidente de Fedegán.

“Jamás voy a modificar mi opinión. De hecho, esto fue una discusión con él, porque uno es su rol como dirigente gremial y otro el mío, que es una oposición férrea, seria, con conocimiento. Sé cuál es el origen de esta guerrilla, su relacionamiento con otras guerrillas de América Latina”, dijo Cabal.

Con base en la declaración de la senadora del Centro Democrático, la periodista Juanita Gómez, en las redes sociales de SEMANA, planteó: “¿A ustedes cómo les va cuando tienen una conversación que es difícil con su pareja, un tema delicado, como espinoso? Yo creo que fue bien incómodo para María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie”.

Según ella, quien comenzó la conversación debió ser Lafaurie y debió ser de este estilo:

–Mi amor, en el Congreso de Fedegán el presidente Petro quiere que yo sea negociador del proceso de paz con el ELN... Y acepté.

Juanita Gómez, en el video publicado en la cuenta en TikTok de SEMANA, argumentó a qué obedeció la decisión de Gustavo Petro, aplaudida incluso por quienes quisieron ver al presidente de Fedegán tras las rejas. Un ejemplo es el senador Gustavo Bolívar, quien dijo: “A José Félix Lafaurie muchos lo queríamos ver preso, pero Petro lo invita como delegado a diálogos de paz con el ELN. Con este gesto audaz, golpea la polarización, demuestra que para conseguir la paz total hay que hacer lo imposible y que no hay paz sin perdón social”.

El comentario de Juanita Gómez al respecto fue: “Juan José Lafaurie aceptó y lo que sabemos es que es un intento del Gobierno para blindar desde todos los sectores políticos las negociaciones que ya van a empezar con el ELN. Su esposa, María Fernanda Cabal, que es una de las grandes opositoras al Gobierno de Petro, dice que no está de acuerdo, que él debería ser observador, no negociador, y que ella no muda de piel. Se mantiene fiel a sus convicciones”.

Otro de los mensajes del jefe de Estado con tal solicitud a Juan José Lafaurie, tiempo atrás “oponente” irreconciliable del senador Iván Cepeda, quien también integrará el equipo negociador del Gobierno, es que en la paz una pieza clave son los representantes de la oposición.

“De fondo, por supuesto, está que la paz se construye y se hace entre opositores, pero además que los ganaderos históricamente han sido víctimas del conflicto en Colombia”, comentó Juanita Gómez. También agregó: Este próximo lunes se instalan oficialmente las mesas de negociación con el ELN, donde también va a estar participando el jefe negociador Otty Patiño, exmiembro del M-19, y están por confirmarse otros nombres.