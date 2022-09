La aclaración del Centro Democrático a Carlos Caicedo: “Hemos pedido ejercicio de autoridad para prevenir la justicia privada ante invasiones”

Este fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional si no se toman medidas para frenar las invasiones ilegales en Colombia: “No se ejerce autoridad y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor”, dijo el exmandatario desde Pereira, donde se reunió con su partido político.

La oposición al jefe de la Política de Seguridad Democrática la aprovechó gran parte de la izquierda ideológica para caerle encima y darle una interpretación distinta al verdadero sentido del mensaje.

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, cercano a Gustavo Petro y uno de los líderes más opositores al uribismo, reaccionó este fin de semana en su cuenta personal de Twitter.

“Como siempre, la esencia paramilitar sale a flote en el ideario de Álvaro Uribe y en sus declaraciones. Tácitamente justifica la formación de grupos paramilitares so pretexto de invasiones. No es coincidencia que José Félix Lafaurie hace poco haya propuesto revivir las Convivir”, afirmó el mandatario regional a través de su cuenta personal de Twitter.

Los señalamientos de grueso calibre del gobernador Caicedo llevaron al Centro Democrático a salirle al paso. “El gobernador Caicedo, de forma irresponsable, tergiversa la posición del presidente Álvaro Uribe frente al tema de invasiones. Contrario a lo que expone, hemos pedido ejercicio de autoridad para prevenir la justicia privada, la cual desencadenaría más violencia”, expresó la casa política.

Aunque el expresidente ha sido prudente a la hora de referirse a los temas del gobierno de Gustavo Petro, este sábado rompió su silencio y habló de un tema que para él es sumamente difícil: la invasión de tierras.

“No puedo ocultar este tema porque Risaralda es hoy epicentro de invasión de propiedad estatal y privada. Nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, tiene que adquirir unas tierras, tiene que resolver unos problemas de vivienda, ya hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras”, afirmó.

Entonces, “¿qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de la invasión. Que hay que comprar 500, 600.000 mil hectáreas para el sector campesino, que las compren, pero que pongan mucho cuidado porque si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y se las venden”, advirtió Uribe.

El expresidente enfatizó en “que no se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. Nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro de resolver unos problemas de tierras, pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de la justicia privada. Y no puede ser al costo de atemorizar los sectores productivos del campo”.

Cabe recordar que el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, dijo en su momento que así como hay gente en la tarea de despojar tierras privadas, también existen algunos propietarios que no se dejarán quitar sus predios. “Dios permita que la invasión de tierras no termine en una guerra civil”, concluyó.