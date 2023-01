La advertencia de María Fernanda Cabal para las próximas elecciones en Bogotá; le dejó mensaje a Claudia López

Así como el año pasado los ojos estuvieron puestos en las elecciones presidenciales, en 2023 las miradas estarán concentradas en los comicios regionales, programados para el 29 de octubre. De hecho, algunos políticos se han estado refiriendo a la Alcaldía de Bogotá.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, realizó un trino dejando entrever lo que espera de quien aspire a ser mandatario de la capital. En su cuenta en Twitter, publicó: “Debemos elegir bien en las próximas elecciones. Bogotá no puede volver a quedar en manos de un gobierno ausente, mientras el miedo es la principal sensación de los ciudadanos”.

El trino de Cabal, una de las más férreas opositoras del gobierno de Gustavo Petro, pero también de la Alcaldía de Claudia López en Bogotá, estuvo relacionado con una noticia de un asalto a un establecimiento comercial en el norte de la ciudad, en el que la propietaria recibió una golpiza de quienes la atracaron.

Debemos elegir bien en las próximas elecciones. Bogotá no puede volver a quedar en manos de un gobierno ausente, mientras el miedo es la principal sensación de los ciudadanos. https://t.co/I7WCjootvr — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 2, 2023

Aunque es la primera vez que la senadora se refiere a las elecciones regionales, en las que Bogotá históricamente ha sido una plaza difícil para los candidatos de derecha, no es la primera que arremete contra la alcaldesa, Claudia López, por la inseguridad.

Finalizando 2022 se conoció un video en el que un ciudadano se enfrentó a un ladrón que arrancaba parte de la estructura de una de las estaciones de TransMilenio, en Bogotá. En las imágenes se puede observar el momento exacto en el que se registró este lamentable hecho.

Tras la viralización que tuvo la grabación en las distintas redes sociales, María Fernanda Cabal destacó al hombre que evitó que el delincuente se saliera con la suya. Asimismo, señaló que la inseguridad en la ciudad está desatada desde hace tiempo.

“¡Qué valiente el señor que enfrenta al ladrón! Una ciudad sin alcaldesa y sin seguridad. Les quedó grande cuidar a los ciudadanos y cuidar de los bienes públicos”, expresó la vallecaucana en su cuenta oficial de Twitter, donde ha estado muy activa

¡Qué valiente el señor que enfrenta al ladrón! Una ciudad sin alcaldesa y sin seguridad. Les quedó grande cuidar a los ciudadanos y cuidar de los bienes públicos. https://t.co/Ny1oif93Pk — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 29, 2022

David Racero vaticinó la apuesta del Pacto Histórico

Muestra de que recién comenzó el año y algunos políticos ya están dejando entrever tanto sus aspiraciones como las de sus partidos de cara a las elecciones regionales fue el paso al costado de Gustavo Bolívar como senador, aunque hay otros congresistas que están dejando ver sus apuestas en 2023.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, vaticinó cuál será el objetivo del Pacto Histórico, coalición a la que pertenece, en la capital colombiana: buscará contar con 20 cabildantes en el Concejo.

“Con un buen candidato a la Alcaldía de Bogotá, el Pacto Histórico trabajará por 20 concejales. Lista paritaria y un adecuado procedimiento de selección del orden de la lista. Del cambio nacional al cambio en las regionales”, expuso Rasero.

Con un buen candidato a la Alcaldía de Bogotá, el Pacto Histórico trabajará por 20 concejales!



Lista paritaria y un adecuado procedimiento de selección del orden de la lista.



Del cambio nacional al cambio en las regionales!! — David Racero (@DavidRacero) January 1, 2023

Con tal número de curules, el Pacto Histórico buscaría estar cerca de ser mayoría en el Concejo. En el periodo de 2020 a 2023, la corporación cuenta con 45 cabildantes, siendo Alianza Verde la que más tiene (12), seguida del Partido Liberal (7) y Centro Democrático (5). En cuanto a la lista paritaria, significa que estará integrada por 50 % hombres, 50 % mujeres.

En cuanto a Gustavo Bolívar, se despidió como congresista el 31 de diciembre. “He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para RCN, el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias”, informó.

Luego agregó: “De aceptar el reto de competir por la alcaldía les diría: “Ustedes y yo cambiamos a Bogotá”, yo pongo mi trabajo honrado, mi creatividad y la pasión que siempre le meto a mis proyectos… ¿qué pones tú? Me elegirían 14 concejales para no transar con nadie? Sin esos compromisos no le halo”.