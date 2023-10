La Comisión de Acusaciones determinará si abre nuevo proceso contra Petro por financiación irregular de su campaña tras compulsa de copias de la Fiscalía

El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Wadith Manzur, publicó un comunicado de prensa este martes -3 de octubre-, en el que se refiere a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias al Congreso para que decida si investiga o no al presidente, Gustavo Petro, por financiación irregular de su campaña presidencial de 2022.

El organismo judicial lo hace basado en la confesión que le hizo a la Fiscalía Nicolás Petro, en medio de su interrogatorio en agosto de 2023, en el que confesó que su padre, el hoy jefe de Estado, sabía, entre otras, que Euclides Torres había financiado con millonarios recursos económicos gran parte de sus actos públicos. Aún así, dichos recursos no fueron reportados a cuentas y al Consejo Nacional Electoral.

“En atención a la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía donde presuntamente existen conductas que involucran al señor presidente, me permito informar que en virtud de la Ley 600 del 2000, y conforme a los medios probatorios allegados por la Fiscalía, la mesa directiva procesalmente determinará si estos se acumularán a las investigaciones ya existentes o, por el contrario, si existe mérito suficiente para iniciar un nuevo radicado, el cual deberá asignarse a uno o a varios representantes investigadores”, informó el congresista.

Manzur explicó que, con el fin de garantizar el debido proceso, “resulta oportuno indicar que no deben adelantarse varias investigaciones por los mismos hechos, incluso, cuando estos sean conexos”. Y se adelantó a informar que, eventualmente, “podría dar lugar para la acumulación de estos medios probatorios radicados ya existentes”.

Actualmente, dicha Comisión tiene abierto un proceso en contra del presidente por financiación irregular de su campaña, pero no ha arrojado mayores resultados porque algunos de los ponentes son congresistas del Pacto Histórico, coalición cercana al Gobierno.

Sin embargo, aunque Gustavo Petro tiene claro que históricamente la Comisión de Acusaciones no ha proferido un juicio político contra un expresidente -ni siquiera contra Ernesto Samper en medio del escándalo por el proceso 8.000-, él sabe que no puede confiarse de dicha instancia porque aún no conserva las mayorías.