“La compulsa de copias no es inconstitucional”: congresistas reaccionan al envío de folios de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones

“Es sabido que el señor presidente de la república dice que el envío de copias por parte de la Fiscalía, respecto a las discusiones sobre la financiación de la campaña, él estima que esto es inconstitucional. Yo francamente no lo creo. No ha habido presidente en Colombia que no haya sido sometido a la Comisión de Acusaciones” , sostuvo el senador Humberto de la Calle.

El congresista agregó que: “Segundo, el origen puede ser cualquier denuncia que haga incluso un particular. Tercero, enviar copias no es acusar y seguramente va a haber una discusión sobre el valor de las declaraciones de Nicolás Petro, el propósito con el que dio esas declaraciones y el acervo de valor probatorio que tengan. Pero por ahora no me parece que haya una agresión como la ve el presidente”.