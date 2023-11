La historia de Mauricio Matri, el uribista que quemó la bandera del M-19 con la cara de Petro. Dice que no le tiene miedo al presidente

SEMANA: ¿Por qué decidió participar de este plantón en contra de la reforma a la salud?

MAURICIO MATRI: Porque soy un activista político. He hecho oposición desde antes que Gustavo Petro ganara la Presidencia. Hago parte de un grupo que se llama Foro Colombia Libre y los muchachos que organizaron el plantón al frente del Ministerio de Salud, que se llama Fuerza Patriota, me invitaron porque conocen que yo participo de todas las movilizaciones que se hacen en contra del presidente Petro.

SEMANA: ¿Por qué no está de acuerdo con la reforma a la salud?

M.M.: Porque estoy en contra de todo lo que sea estatización, aumenta la burocracia. El sistema de salud colombiano es uno de los mejores en el mundo, tiene muchos errores, como todas las cosas, pero lo que hay que hacer es construir sobre lo construido en los más de 30 años que hemos durado en tratar de solucionar los problemas del sistema de salud.

SEMANA: ¿Por qué decidió quemar la bandera del M-19 con el rostro de Petro?

M.M.: Es un acto simbólico. El presidente Gustavo Petro me parece que no le gustó mucho que nosotros hubiéramos quemado la bandera que le recuerda al grupo terrorista del cual él fue parte o hace parte -porque vemos que no ha desaparecido- ya que muchas personas enarbolan estas banderas. Inclusive, aquí estuvo mucho tiempo en la plaza de Bolívar en Bogotá. El muñeco fue una manifestación espontánea para hacer alusión a que este sujeto está afectando a los colombianos con esa reforma a la salud que quieren aprobar en el Congreso de la República a punta de mermelada. Fue como ese sentimiento de muchas personas que estábamos ahí, fue algo espontáneo, porque se había planeado la actividad en contra del Ministerio. Ahí estábamos simplemente manifestándonos en contra. Allí estuvieron el senador Miguel Uribe, el concejal electo Daniel Briceño, entre otras personas que quisieron ir a participar.

Mauricio Matri dice que Gustavo petro puso en peligro a él y a su familia. | Foto: suministradas a semana api

SEMANA: ¿Qué pensó cuando el presidente Gustavo Petro respondió este video y los acusó de violentos?

M.M.: Es paradójico. Él siempre se ha caracterizado por esa doble moral. A él le parece violento que nosotros hayamos hecho un acto simbólico de quemar un año viejo para quitar de un año las cosas malas que han venido sucediendo, para empezar algo nuevo. Y vemos que él fue quien auspició a los muchachos de la primera línea que incendiaron CAI, TransMilenio, a la Fuerza Pública y generaron caos en las calles de Colombia. Es bastante extraño que a él le parezca esto una incitación al odio cuando él ha venido promoviendo una anarquía por más de 20 años que ha durado la campaña presidencial de él incitando al odio de clases hacia la gente y a los jóvenes. Hay algunos que no comemos entero y podemos darnos cuenta que la historia dice otra cosa, me parece a mí demasiado sospechoso. Además de eso, él participó o era parte de ese grupo terrorista, cuando en 1985 incendiaron el Palacio de Justicia. Fue una afrenta en contra del Gobierno colombiano y contra las organizaciones y las instituciones colombianas, así que es una doble moral.

SEMANA: ¿Qué consecuencias le ha traído que el presidente haya compartido el video en el que se le ve quemando la bandera?

M.M.: Yo no me espero menos de ese tipo. En ese trino lo que hizo fue decir que se debía responder con el clamor del pueblo y popular. Gustavo Petro siempre ha sido cobarde y lo que hace es incentivar e instigar a sus sectarios seguidores, muchos drogadictos, delincuentes y bandidos, para que me agredan no solamente a mí sino a los muchachos que organizaron la actividad y a las demás personas que participamos. Pone en riesgo a mi familia. Me ha pasado que los de la política del amor han venido acosándome constantemente, han venido agrediéndome. Gustavo Petro puso una lápida en mi espalda y una diana en mi pecho, así que ha sido bastante complejo. Yo ya he venido sufriendo estos ataques. A mi familia me tocó sacarla -a mi esposa y a mi hija- porque en mi activismo político he sido quien ha liderado las marchas en Bucaramanga y eso me ha traído repercusiones muy negativas. Entonces eso de llamar al odio desde un presidente de la República, en lugar de llamar a la cordura, a la sensatez y a la paz, lo que hace es incitar al odio con esos trinos.

Mauricio Matri dice que no se arrepiente de haber quemado la bandera del M-19 porque lo hace con sus cinco sentidos. | Foto: Guillermo torres

SEMANA: ¿Qué le han dicho quienes lo han atacado?

M.M.: Una persona me dijo “voy a desempolvar mi mini uzi para callarlo”, ese es uno de los tantos mensajes que me llegan.

SEMANA: ¿Por qué le empezaron a escribir?

M.M.: En el trino de Gustavo Petro algunos de sus seguidores de una u otra manera consiguieron mi número telefónico y uno escribió diciendo: “aquí está el número del caballero para los que quieran escribirle” y puso mi número telefónico. A raíz de eso han venido sumándose mensaje tras mensaje. Además de los que me dejan en las redes sociales. Son bastantes los que me han escrito, me ha tocado bloquearlos.

SEMANA: ¿Siente que lo están atacando desde las denominadas ‘bodegas’?

M.M.: Petro no necesita bodegas, lo que tiene son personas sectarias que lo ven como un Dios y van a defender su postura o su creencia religiosa.

SEMANA: ¿Piensa tomar alguna acción judicial por estos hechos?

M.M.: Sí, yo hace tiempo puse una denuncia en la Fiscalía por amenazas de muerte. Tipos con arma de fuego me han amenazado con cuchillos, con machetes y he tenido que enfrentar algunas situaciones bastante complejas en ese sentido. Estamos evaluando porque lo que él acabó de hacer fue terminar de exponerme más. Ya tenemos un grupo de abogados con los que estamos evaluando el tema ante la Fiscalía. Esta semana presentamos nuevas denuncias por todo esto que ha venido sucediendo.

SEMANA: ¿Cómo tomó el mensaje del expresidente Álvaro Uribe en el que dijo que no estaba de acuerdo con esta acción?

M.M.: El presidente Álvaro Uribe Vélez es un señor diplomático que admiro y quiero mucho pero recordemos que él hace mucho tiempo, cuando alguien llamó a Petro “guerrillero”, inmediatamente el presidente Álvaro Uribe dijo que en su presencia nadie iba a decir cosas improperiosas en contra el presidente Gustavo Petro. No soy amigo de él, pero lo admiro y lo aprecio mucho. Es mi forma de ser y lo voy a seguir haciendo.

Mauricio Martínez ganó reconocimiento por quemar una bandera del M-19 con la cara de Petro en medio de un plantón en contra de la reforma a la salud. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Se arrepiente de lo que hizo?

M.M.: No, no me arrepiento porque siempre lo hago con mis cinco sentidos. No consumo alcohol, no consumo ningún tipo de sustancia alucinógenas. No me arrepiento de las cosas que hago.

SEMANA: ¿Cómo le cambió su vida luego de que el presidente publicara el video?

M.M.: Yo siempre he estado en el ojo del huracán. En mis redes sociales siempre he sido muy vehemente en contra de Gustavo Petro. Lo único que hizo fue aumentar el riesgo de lo que puede pasar en mi vida. El presidente tiene muchísimos seguidores y al poner el video en el que estoy con otras personas, es complejo, porque no falta el loco petrista que quiera atacarme en un momento determinado.

SEMANA: ¿Va a seguir en el país su vida normal?

M.M.: A mí no me da miedo. No le tengo miedo a él ni a sus seguidores. Voy a seguir defendiendo a mi país haciendo lo que me toque.

SEMANA: ¿Seguirá haciendo este tipo de manifestaciones?