La “indignación” de Susana Muhamad duró dos meses y compartirá con Armando Benedetti. La exministra pidió ser reintegrada al Gobierno

De todos los altos funcionarios del Gobierno nacional, ella fue la única que no se rajó en la ‘examen’ que realizó el jefe de Estado en el primer consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero. No solo es recordada por su buen desempeño, también porque hizo públicas sus inconformidades.

Frente a las cámaras y con un tono de voz entrecortado, Muhamad manifestó ese día: “Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete y de proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no voy a renunciar ni al proyecto ni al Gobierno”.