“La quemadora”: así llamó Fico Gutiérrez a la congresista Isabel Zuleta tras la denuncia de jugadas sucias desde su UTL contra Jota Pe Hernández

El excandidato presidencial no escapó a las denuncias del congresista Jota Pe Hernández contra la representante del Pacto Histórico.

La representante por Antioquia del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quedó mal parada porque el congresista Jota Pe Hernández denunció esta semana cómo su equipo de máximos colaboradores en el Congreso le hicieron una jugada sucia con la que pretendieron hacerle propaganda negra en el Congreso.

Le tomaron una fotografía en un momento donde él estaba agachado y atendía una llamada y lo hicieron ver cómo si él estuviera dormido en su curul.

“Afortunadamente pude conseguir estas pruebas para demostrarles claramente que no estaba durmiendo. Estaba contestando una llamada, quizás en una posición que aprovecharon para sacar una foto malintencionada”, dijo el senador a través de un video donde entregó las pruebas de cómo pretendían hacerlo quedar mal ante la opinión pública.

El episodio hubiera pasado desapercibido si el país hubiera olvidado que en la pasada campaña presidencial a Isabel Zuleta se le observó ante unos líderes antioqueños atribuirse la “quemada” del excandidato Sergio Fajardo, un hombre al que ella ha cuestionado en reiteradas ocasiones. La confesión quedó grabada en unas imágenes que circularon a través de las redes sociales.

Por esto, este jueves, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, escribió en su cuenta personal de Twitter que “no conozco al senador Jota Pe Hernández, pero sí conozco a la señora Isabel Zuleta. Lo que sí no le conozco a ella, es un solo acto bien intencionado o noble. La política del todo vale, de la trampa, del juego sucio. Eso es lo de ella, ‘la quemadora’”, dijo. Y posteriormente se solidarizó con el congresista de la Alianza Verde.

No conozco a @JotaPeHernandez pero si conozco a la señora Zuleta. Lo que si no le conozco a ella, es un solo acto bien intencionado o noble. La política del todo vale, de la trampa, el juego sucio. Eso es lo de ella, “La quemadora”.

Mi solidaridad con Jotape. https://t.co/KfYg27x9ca — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 24, 2022

Zuleta le respondió a SEMANA que ella no mandó a tomar las fotografías de Jota Pe Hernández, pero advirtió que su equipo tenía la libertad de tomar las fotos que considere.

“No envié a tomar ninguna foto de este tipo porque no soy adivina de lo que suceda en plenaria. El equipo es libre de tomar las fotos que considere y yo elijo las que se publican en mis redes, esa nunca se publicó porque no me interesan los chismes”, manifestó.

Afirmó que los chismes se los deja a su compañero en el Senado: “Ese asunto se lo dejo a Jota Pe, que sí sabe de chismes y mentiras. Yo me la paso muy ocupada, tengo mucho por hacer con las problemáticas ambientales y sociales de Colombia. Más aún con el enorme reto de transformar la política minero-energética”.

Aunque entregó su explicación, pocos le creyeron. Al menos, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, no. Este jueves el antioqueño se refirió a la política del todo vale y dijo que está de moda: “viveza, engaño, trampa, mentiras, fake news, agresión, irrespeto, violencia etc. Nunca habrá cambio en Colombia si la política se construye con el todo vale. La política cambia con decencia”.

Recordemos que el matemático ha vivido varios episodios incómodos con Zuleta. En plena campaña presidencial, ella fue grosera y se burló de él en Antioquia, cuando el exalcalde de Medellín le contaba a los paisas qué papel había jugado él frente a la construcción de Hidroituango.