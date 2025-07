La verdadera historia del indulto que recibió Gustavo Petro por pertenecer al M-19, según la versión de su abogado

El abogado explicó que esta demanda no prosperó en el Consejo de Estado porque los magistrados consideraron que el entonces senador “hizo parte de la organización rebelde M-19 y, en esa condición, solicitó el beneficio de cesación de procedimiento acorde a los artículos 10 y 11 de la ley de 1989 y su decreto reglamentario 0206 de 1990, ordenó cesar el procedimiento adelantado contra Petro, quien como integrante del M-19 estaba siendo juzgado por rebelión y delitos conexos”.

Con base en esto, Rafael Barrios Mendivil interpretó: “En otras palabras, Petro no incurrió en ninguna inhabilidad para posesionarse como senador, porque, al momento de los hechos, pertenecía a un grupo político y era miembro en la clandestinidad del movimiento M-19, y la tenencia de armas es conexa con el delito de rebelión”.

En la misma comunicación, él explicó las versiones por las que no se encuentra el nombre de Petro en la lista de amnistiados e indultados: “Resulta que el Ministerio de Justicia, en oficio del 3 de febrero de 2012 y en comunicación del 12 de febrero, puso en conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, que Gustavo Petro fue incluido en las listas a que se refería la normatividad vigente” .

Y concluyó: “Es la propia justicia colombiana la que desmiente a los que sostienen que el senador Gustavo Petro no fue amnistiado ni indultado, y, por tanto, no es un luchador político. Tuve el honor, como integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de ser su abogado en el procedimiento administrativo que adelantó la Brigada XIII por su calidad de rebelde. No estaba ni está en nuestro criterio defender a delincuentes comunes”.