Estalla controversia entre Petro y Uribe por documento sobre indulto al presidente tras militar en el M-19; el mandatario revela otra prueba

“Se estableció que el señor Petro Urrego no ha sido amnistiado o indultado por el Gobierno nacional , es decir, que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecieron las citadas normas”.

Otra mentira del Pte Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario pic.twitter.com/UWrMmSWvYF

En el trino, el expresidente Uribe expresó: “Otra mentira del presidente Gustavo Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario”.

La controversia estalló por un mensaje de Gustavo Petro en el que dijo: “No tengo indulto al que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria; eso sí, me torturaron siete días”.