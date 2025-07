Las 10 explosivas frases de Álvaro Leyva con las que contraataca ante la acusación de instigar un golpe de Estado. “Es ridículo”

En una reveladora entrevista, Álvaro Leyva respondió a los señalamientos sobre su presunta participación en un supuesto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro, tras conocerse unos audios publicados por el diario El País de España.

Calificó de “ridícula” esa situación. “Eso es lo más ridículo del mundo. Esa fue una conversación privada. La libertad de expresión es un derecho fundamental y más si es en una conversación íntima. Decir ‘sacar a ese tipo’ no es nada, es una expresión tonta. Tengo unas cartas públicas en las que le digo al presidente que renuncie, con normas constitucionales en la mano”, agregó.

Álvaro Leyva, en entrevista con SEMANA, reitera que en cartas públicas le ha dicho al presidente "que renuncie, con normas constitucionales en la mano”. | Foto: semana

En medio de la extensa conversación con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Leyva insistió en la salida constitucional del jefe de Estado y que quien lo debe reemplazar es la vicepresidenta Francia Márquez, a quien menciona en la grabación.

También señaló que el golpista es Petro, “porque está poniendo en peligro las instituciones”. Reiteró que en varias ocasiones le ha pedido al presidente que se retire y reveló una salida a esta situación que denominó el neoconstitucionalismo dialógico.

Sobre personas que se mencionan en los audios, como la vicepresidenta Francia Márquez y la precandidata presidencial Vicky Dávila, Leyva advirtió, en el primer caso, que “si el presidente se va, quedaríamos en manos estupendas”, en el caso de Dávila dijo que “en ningún momento insinúo que Vicky Dávila va a entrar a un golpe de Estado. Eso es una canallada”.

Estas son las diez frases más explosivas de Leyva en su diálogo con SEMANA.

1.“El golpista puede ser él, no yo. No soy un golpista”

Esto dijo el exministro de Relaciones Exteriores sobre el presidente Petro, al señalar que “los pasos que se están dando van dirigidos a algo que no es explicable. Esa es parte de la preocupación que yo tengo. Quiero unas elecciones libres. (…) El camino de la política está conduciendo hacia unas grandes sorpresas que hay que evitar”.

2.“Creo que el que venía dando un autogolpe es Petro”

Leyva contraatacó a los señalamientos sobre el golpe de Estado que estaría gestando y dijo que el golpista sería Petro. ¿Por qué lo considera así? “Porque está poniendo en peligro las instituciones, enfrentando a las Cortes, el Congreso. Porque está gobernando para un solo sector, el sector de él, todos los demás son posibles asesinos, el presidente del Congreso, los gremios. A mí me preocupa lo que está sucediendo y yo quiero que esto termine bien”.

Manifestó su preocupación por las elecciones de 2026. “A mí me preocupa mucho que no se vayan a dar, porque todo está muy turbio”. Y advirtió: “Todo lo que ha venido haciendo está dirigido a romper las instituciones”.

“Todo lo que ha venido haciendo está dirigido a romper las instituciones”, dijo Leyva sobre Gustavo Petro. | Foto: Anadolu via Getty Images

3.“El presidente está atortolado”

El excanciller hizo esta afirmación, porque al jefe de Estado “le están descubriendo una salida más de esas que él suele hacer. Lo de Manta, en Ecuador. Que él explique qué estaba haciendo allí”. Señaló que en Ecuador se están haciendo las investigaciones y averiguando de quién es la casa donde se quedó Gustavo Petro.

Ante la explicación del mandatario colombiano, en el sentido de que estuvo escribiendo 30 páginas de un libro sobre “acumulación de capital y crisis climática”, Leyva dijo con sarcasmo: “Sí, seguramente, como en otras situaciones también; como cuando no cumple citas está escribiendo un libro…”.

Y agregó sobre la estancia de Petro en Manta: “Primero desconoce la elección del presidente de Ecuador y luego aparece de la noche a la mañana en su posesión. Saludó, dio consejos, que había que abrir un diálogo nacional y desapareció. Hombre, es que desapareció. Ni siquiera tenía permiso del Congreso colombiano, se fue. Él tiene ahí una cortina de humo que es esto que se están inventando”.

4.“Petro se quiere quedar en el poder, es la única manera de que no lo metan a la cárcel”

Leyva, frente a la posibilidad de que Petro está pensando en seguir en el poder, aseguró: “Van a decir que soy subversivo… Lo voy a decir delante de ustedes, porque, si lo digo en mi casa y me graban, van a decir que soy un subversivo. Yo creo que sí. Porque es la única manera de que no lo metan a la cárcel”, advirtió.

¿Cómo podría hacerlo el presidente? En ese sentido, Leyva recordó lo que ha venido anunciando el mandatario. “¿Qué tal lo de la papeleta? Esa es una interferencia en las elecciones. Es que no se requiere ser muy brillante ni muy experto”.

5.“Armando Benedetti está gobernando, ¿o tiene dudas sobre el particular?”

El excanciller tiene dudas sobre Petro como árbitro de las elecciones de 2026, “porque no tiene la capacidad”, y afirmó: “Es que Petro no está gobernando, hombre”. Entonces, ¿quién está gobernando? “Armando Benedetti, hombre. ¿O es que usted tiene dudas sobre el particular?”.

Sobre el hoy ministro del Interior, Leyva señaló: “Él ha dicho que es un drogadicto, lo confesó hace poco. Imagínese usted...”. Al calificar su relación con Benedetti, dijo que es un hombre gracioso e inteligente. “Pero tiene un problema, cayó en la droga”.

Al calificar su relación con Benedetti, Leyva dijo que es un hombre gracioso e inteligente. “Pero tiene un problema, cayó en la droga”. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

6.“Si el presidente se va, quedaríamos en unas manos estupendas”

Leyva afirmó que nunca ha hablado con la vicepresidenta Francia Márquez sobre asumir el poder. “Si Petro se va, por cualquier razón, ella es la sucesora. No necesita de golpes de Estado”.

Agregó sobre Francia Márquez: “No es un invento mío. A ella la eligieron vicepresidenta. Es formada, es una profesional, ganó premios internacionales antes de ser candidata a la vicepresidencia y puso los votos. Yo sí creo que quedaríamos en mejores manos, que lo sepan. En un momento dado yo sí le dije a Francia Márquez: 'Usted tiene las capacidades’, pero eso fue hace rato”, manifestó Leyva. Negó que haya compartido con Francia Márquez un plan para que Gustavo Petro saliera del poder.

"Yo sí creo que quedaríamos en mejores manos, que lo sepan. En un momento dado yo sí le dije a Francia Márquez: “Usted tiene las capacidades”, dijo Álvaro Leyva. | Foto: Vicepresidencia

7.“Eso es una canallada”

En los audios se menciona a la precandidata presidencial Vicky Dávila. Leyva explica que lo hace porque en el acuerdo nacional que plantea, tiene que estar gente muy prestante. “En ese momento (de la fecha del audio), yo digo que no creo todavía que (ella) vaya a ser presidenta, pero es una persona muy prestante. Yo no la descalifico. Y yo no la invito; si usted repasa detenidamente, yo no la estoy invitando a que ella tiene que entrar a un golpe de Estado (…) En ningún momento insinúo que Vicky Dávila va a entrar a un golpe de Estado. Eso es una canallada”.

"Si usted repasa detenidamente, yo no la estoy invitando a que ella (a Vicky Dávila) tiene que entrar a un golpe de Estado", Álvaro Leyva. | Foto: Semana

8.“Colombia ha avanzado mucho (…) Sin darse cuenta, ha entrado al neoconstitucionalismo”

Esta es la explicación que entrega Leyva frente a la posibilidad de que Gustavo Petro pueda dejar la presidencia sin que haya un golpe de Estado. “Eso tiene que ver con una cosa que se llama el neoconstitucionalismo dialógico. Las ramas del poder se crean como distintas para que una controle a la otra. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente. Entonces, el neoconstitucionalismo dialógico conversa entre sí. Eso nace en Canadá, y allá se llama notwithstanding clause”.

Su aspiración es que “se entre en ese escenario para salvar la Constitución, en una colaboración armónica. Y que, si es del caso, se estudie el caso de Petro. Se hace una evocación; entonces, pueden hablar con el presidente porque él lidera otra rama. Entonces, dialógicamente, van y le dicen: 'Hombre, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué problema tiene?’. Inclusive le pueden decir: ‘¿Y por qué no se retira?’”.

9.“Téngalo claro, Gustavo, no me callará”

Frente a la posibilidad de que el Gobierno lo esté espiando, Leyva aseguró que “por ahí hay una gente que toma fotos”. Reiteró que si continúan esas actuaciones va a acudir a instituciones internacionales. “Y hago personalmente responsable al presidente Petro por cualquier cosa que nos ocurra a mí o a mi familia. Téngalo claro, Gustavo, no me callará. Mi vida, ya larga, aunque a usted le moleste, seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado. ¿Soy subversivo por cuenta de esto? Yo no escondo nada”.

10.“Parece que él es malito para los tragos”