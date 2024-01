Las contradicciones del jurista Rodrigo Uprimny sobre el proceso de elección de fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia

Aunque es casi usual que la Corte se tome su tiempo para decidir, como ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando los magistrados no votaron por la terna del expresidente y esperaron la de Juan Manuel Santos para escoger a Viviane Morales, reconocidos juristas también están molestos porque el alto tribunal no decide pronto el reemplazo de Barbosa.

En 2009, en la época de Álvaro Uribe, cuando la Corte no escogió pronto, él, en una columna de opinión del diario El Espectador, pidió prudencia y darle todo el tiempo a los magistrados para que decidieran en democracia y derecho, pero en el 2024, cuando se repite una historia similar, no esconde su molestia por la necesidad de seleccionar pronto al jefe del organismo penal.

“A nivel sustantivo, el asunto es, sin embargo, menos simple, pues el sistema de nombramiento también supone que la Corte pueda seleccionar de una terna idónea, esto es, que tenga tres nombres que le den confianza a todo el mundo. ¿Qué sucede entonces si para la casi totalidad de los magistrados ningún candidato es apto para el cargo? En ese caso, no es claro que exista materialmente una terna y no parece razonable forzar a los magistrados a elegir a alguien que no les parece idóneo”, escribió Uprimny en el 2009, en su columna titulada El lío de la elección del fiscal general.