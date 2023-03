“Las EPS se tendrán que convertir en gestoras de salud y vida”: Dilian Francisca Toro dio detalles de la reforma a la salud

SEMANA: ¿Qué se concertó ayer con el Gobierno sobre la reforma a la salud en la reunión en la Casa de Nariño?

DILIAN FRANCISCA TORO: Fue un diálogo bastante franco, constructivo, en el que el presidente estuvo muy receptivo y nosotros explicándole nuestra propuesta. Él también dijo lo que pensaba, lo que quiere de la reforma, que es salvar vidas. Había que construir sobre lo construido, mejorar y potencializar lo que está débil y lo que necesitan los colombianos para su salud.

SEMANA: ¿Cuáles fueron esos concensos?

D.T.: Nos pusimos de acuerdo en que habrá un sistema público y un sistema privado, eso es muy importante porque vamos a lograr: uno, que el sistema privado articule todo el trabajo que se hace desde el Centro de Atención Primaria hasta las diferentes redes integrales. Es importante que las gestoras, que van a hacer este trabajo de articulación, no van a ser igual a las EPS, primero porque no van a tener giros para ellas, sino que va a ser directo a hospitales y clínicas; segundo, no va a tener integración vertical, eso va a tener una transición; y tercero, no van a tener posición dominante porque van a organizar las redes en coordinación con las secretarías de salud departamentales o municipales. Allí se va a hacer la articulación de todo desde la promoción y la prevención hasta la rehabilitación.

Dilian Francisca Toro había mostrado reparos con la propuesta presentada por la ministra de Salud Carolina Corcho. - Foto: Cortesía Prensa La U

SEMANA: ¿Qué funciones tendrán estos Centros de Atención Primaria?

D.T.: Los Centros de Atención Primaria (CAP) harán todo lo que tiene que ver con la atención comunitaria, con la atención al hogar cercana a la casa, en donde se van a evidenciar, no solamente los problemas de salud, sino también los problemas de bienestar que aquejan a la población y eso se irá trabajando con el Estado para poder mejorar todo ese ese entorno de la persona y que haya un mejor bienestar.

La atención primaria para nosotros es fundamental. Esas gestoras van a tener Centro de Atención Primaria y van a ser toda esa articulación, van a ser las redes y a tenerlas integradas a privadas y públicas. De esa manera van a poder atender los pacientes. No van a tener autorizaciones, es decir, no va a tener barreras, va a ser una una atención continua en el servicio.

En el caso de los hospitales públicos se van a convertir en CAP, sobre todo los de nivel 1, y es el que hará, junto con las secretarías de salud, las redes integrales e integradas.

SEMANA: ¿Se mantiene la libre elección entre hospitales públicos y privados?

D.T.: Las personas van a tener libre elección, que no existían el proyecto inicial. De acuerdo a una coordinación se podrá lograr atender al paciente y tener la atención que se merece y que debe tener. Ese es el primer cambio que tiene el proyecto.

SEMANA: ¿Qué otros cambios se contemplan?

D.T.: Ya no irán más los fondos, que realmente eran una burocratización innecesaria. No estarán en el sistema. Otra cosa importante es la atención son las zonas apartadas y población dispersa. Es importante que en esas zonas hay que tener en cuenta las zonas tradicionales, las parteras, lo que hay de acuerdo a su región, allá la atención primaria va a ser mucho más a profundidad porque hay más necesidades y más problemas en los sectores rurales.

La dignificación del talento humano, está clarísimo, estamos de acuerdo. El sistema de información que debe ser interoperable, que se comuniquen y se entiendan para que haya mucha más transparencia del sistema y se pueda ver todas las actividades que se hacen. Hablamos de la participación ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Social, estamos de acuerdo con menos miembros.

En las tarifas se hablaba de un manual tarifario único. Pensamos que debe haber un piso tarifario con un techo tarifario, para que, de esa manera, las clínicas y hospitales puedan mejorar su calidad e incentivarla, eso también lo dejamos en el proyecto.

El sistema de garantía de calidad integral. Se habló de las EPS que van a ser liquidadas y que van a quedar debiéndole unos recursos bastante grandes a los hospitales públicos, entonces se propuso de que el gobierno pudiera, por una vigencia futuras, pagarle esos recursos a los hospitales públicos para que no vayan a tener problemas financieros.

La atención primaria en salud ahora será fundamental. Cambiará el rol de las EPS. - Foto: Getty Images / Reza Estakhrian

SEMANA: En el caso de las EPS, ¿se mantienen, pero no tendrían las mismas funciones?

D.T.: Se mantienen, pero se les quitan algunas prerrogativas que tenían antes. Se le quita la posición dominante, se le quita el tema del giro, ya no va a ser a ellos sino directamente a clínicas y hospitales. Y se le quita la integración vertical con una transición, un tiempo que se les va a dar, pero que no pueda tener más integración vertical, es decir, que contrate con sus mismas clínicas.

SEMANA: ¿A futuro se terminará con el rol de las EPS?

D.T.: Si ellas quieren continuar, como gestoras, pueden continuar el tiempo que quieran, las que son sanas, las que no tienen problemas financieros, podrán seguir, pero se tendrán que convertir en gestoras de salud y vida.

SEMANA: ¿Qué contempla que sean “gestoras de salud y vida”?

D.T.: Que son las que articulan todo. Presentan al paciente y articulan todo el tema desde la prevención y la promoción comunitaria, la familia, hasta que el paciente si se enferma pueda tener la atención médica y pueda llegar, en caso de que necesite, hasta la realización. Que haga la auditoría de la prestación de esos servicios y lo pase a la Adres para que esta pueda pagar ese servicio que prestó esa clínica o ese hospital. Y se le pagará un porcentaje de administración que va a ser el 5 %.

SEMANA: ¿La Adres tendrá los recursos centralizados?

D.T.: La Adres seguirá siendo el gran pagador que va a concentrar todos los recursos. Lógicamente, se va a necesitar un tiempo porque la Adres no está preparada aún para hacer ese trabajo, para tener esas funciones, entonces se va a fortalecer. Ya hay recursos del Gobierno nacional que se están dando a la Adres para poder que se fortalezca, pero se va a ir haciendo evaluaciones frecuentes para ir viendo cómo va evolucionando.

Líderes de distintas bancadas afines al Gobierno se habían reunido para presentar la propuesta al presidente Petro. - Foto: Partido Conservador

SEMANA: ¿Cuánto durará esta transición?

D.T.: No le puedo decir cuánto, pero sí bastante tiempo. Tenemos que mirar cómo va evolucionando.

SEMANA: ¿Qué viene ahora para la reforma a la salud?

D.T.: Ahora son mesas técnicas con los congresistas en las comisiones séptimas y con los técnicos sentarse a escribir y a conciliar el texto que presentó el Gobierno y las modificaciones que se van a realizar.

SEMANA: Luego de la reunión con Petro, ¿la reforma la salud tiene luz verde en el Congreso?

D.T.: Tendría mejores posibilidades de pasar. Lo importante es que, como le digo, eso no depende de nosotros, depende de los congresistas, pero nosotros les presentamos la propuesta, tendremos que hablarlo también con nuestras bancadas e ir concertando con ellos que son los que aprueban.

SEMANA: ¿Por qué no estuvo el expresidente César Gaviria en la reunión de ayer?

D.T.: Él nos delegó. Nos dijo que fuéramos nosotros. Ya le contamos a qué acuerdos llegamos y está de acuerdo.