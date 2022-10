Las líneas rojas del Partido de la U para apoyar la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro

Los integrantes del Partido de la U estuvieron reunidos este miércoles, 19 de octubre, en Bogotá para analizar a fondo el articulado de la reforma tributaria que será discutido próximamente en las plenarias de Senado y Cámara.

Quedó claro que apoyarán la iniciativa del presidente Gustavo Petro pero harán algunas observaciones para que sean tenidas en cuenta por el Gobierno y se hagan las modificaciones necesarias.

La representante a la Cámara Saray Robayo, quien además es ponente de la reforma tributaria, señaló que hay unas líneas rojas en la U por las que se darán la pelea en los debates para no afectar a los colombianos.

La congresista señaló que la colectividad está dispuesta a acompañar la tributaria pero que no se acompañarán propuestas que afecten directamente a los menos favorecidos de Colombia.

“Hay unos puntos que nos tienen preocupados por lo que los hemos denominado líneas rojas. Por esa razón, estamos pidiendo al Gobierno del presidente Gustavo Petro que haga las modificaciones necesarias”, dijo Robayo.

Estas son las líneas rojas de la U

- Zonas francas para servicios de salud para garantizar los servicios de calidad a todos los colombianos.

- El derecho a los pensionados para que haya un mínimo vital ya que no se les puede dar el mismo trato que a las personas económicamente activas.

- Garantizar que los bancos de alimentos puedan mantener su función de ayudar a más de un millón de colombianos.

- Que a Ecopetrol se le defienda y se entienda que es nuestra empresa insignia para proteger a Colombia y los ciudadanos.

Robayo indicó que para la U es primordial que en Colombia se mantengan los incentivos para la inversión extranjera porque de esa manera se garantizará que la economía de Colombia tenga buena salud.

“Hay temas críticos que nos preocupan y que no pasaremos por alto, por ejemplo, habrá una afectación grave a los tenderos, al sector de los hidrocarburos y por eso, debemos asumir posturas”, dijo la congresista.

Sin embargo, las preocupaciones no solo existen en la U porque, por ejemplo, en el liberalismo hay muchas dudas sobre algunos puntos de la tributaria.

El senador Alejandro Chacón dijo que, entre las observaciones que tienen los liberales con la reforma tributaria, está lo relacionado con el tema de pensiones, puntualmente desde cuándo se empezarían a grabar y a partir de qué monto.

“Se han manifestado trece millones, antes diez millones, pero tenemos serias dudas con eso. Creemos que no se ha aclarado muy bien; y las dudas que hoy se tienen en la tributaria sobre poder grabar a personas por encima de los cuatro millones ochocientos mil pesos”, consideró Chacón.

Por su parte, el congresista Mauricio Gómez Amín dejó claro que el tema de los reparos desde los liberales a la reforma tributaria no era algo nuevo, destacando que: “reforma sí, pero no así”. Así mismo, el senador indicó que tal vez, en la reunión de hoy, el expresidente les hará saber con cuáles artículos de la tributaria no está de acuerdo.

“Y adelanto uno, el de las pensiones, que para el partido, y lo hemos hablado -con Chacón- es un derecho adquirido, es un tema constitucional y el Partido Liberal no se va a prestar para ese tema”, coincidió Gómez con Chacón, en Vicky en Semana.

Gómez Amín también reveló que desde los liberales hay preocupación por el sector minero energético, pues dijo que con esta reforma tributaria “la están cargando”, mientras al Gobierno se le olvida que la actividad minera en Colombia representa el 44 % de la economía de La Guajira.

“El sector minero energético impacta en el Cesar el 37 % de la economía. Pero no solamente en el Cesar, en La Guajira; en Boyacá, Nariño, en Caldas, en Chocó”, recordó.

Este miércoles el liberalismo también tomaría posturas de fondo frente a la reforma tributaria y el expresidente César Gaviria explicaría si se apoyará o no la iniciativa de gobierno.