Las predicciones de María Fernanda Cabal: “El 29 de octubre el Pacto Histórico se implosionará, no solo no tienen candidatos, están peleando entre ellos porque solo saben ser hienas”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no esconde su animadversión contra la izquierda que hoy está en el poder en la Casa de Nariño.

“Esta es una reflexión: el Centro Democrático perdió 23 curules en el Senado, esto es más que un partido completo , con 10 que hubiéramos dejado de perder tendríamos un muro contra Gustavo Petro, no lo tenemos salvo nuestra voz de oposición y buscar aliados en otros partidos y movimientos”, dijo.

Y añadió: “La tarea no está fácil, lo único que sí me gusta es que el Pacto Histórico se va a implosionar el 29 de octubre, no tienen candidatos, además están peleando entre ellos porque solo saben ser hienas, llegan a acabar con todos”.