“Las tales mayorías de Petro en el Congreso están pegadas con babas y mermelada”: Christian Garcés

SEMANA: ¿Cómo arrancó este Congreso?

CHRISTIAN GARCÉS: Definitivamente arrancó el Congreso con una coalición mayoritaria pegada con babas y mermelada que busca imponer una agenda de país que todavía no conocemos en detalle, pero que presiona a que los congresistas aprueben o tomen decisiones a la carrera.

SEMANA: ¿Por qué pegada con babas?

C.G.: Lo que hemos notado en las sesiones iniciales de ayer y hoy es que hay unos congresistas que lideran unos partidos y transmiten decisiones a sus copartidarios para que voten, según lo que han convenido con el Pacto Histórico, pero no logran tener el estudio y la concertación suficiente para votar con responsabilidad. Hoy, en la votación de la renuncia del magistrado Jaime Lacouture del Consejo Nacional Electoral, quien aspiró a la secretaría general del Congreso, miembros de varios partidos como la coalición de la Esperanza, el Partido Liberal, entre otros, criticaron la postulación del exmagistrado y se generó un debate donde se notó que no han tenido el suficiente análisis y estudio para tomar decisiones tan trascendentales.

SEMANA: ¿Es decir, fuego amigo entre los partidos que hoy apoyan a Gustavo Petro?

C.G.: Fuego amigo. Varios representantes, entre ellos, el representante Juan Carlos Losada, informó que estaría dispuesto a denunciar a los congresistas que votarán por el exmagistrado cuando él hace parte del Partido Liberal, una de las primeras casas políticas que se entregó en bandeja de plata al gobierno de Gustavo Petro. Han empezado a tomar decisiones que atropellan a sus propias bancadas de gobierno. La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, intervino este jueves pidiendo que se le pusiera freno a la aplanadora. Ella expresó que había compañeros que tenían dudas (sobre la elección del exmagistrado del CNE), y que tenían que dejar las constancias. Esto demuestra la velocidad con la que quieren sacar adelante las decisiones. Lo que uno nota es que ya han tomado decisiones que no son compartidas por muchos de los congresistas de los partidos que se declararon en el gobierno.

SEMANA: ¿Tiene ejemplos?

C.G.: El haber elegido a Roy Barreras presidente del Senado, el haberse quedado el Pacto Histórico con la presidencia del Senado y la Cámara rompiendo una tradición en Colombia donde nunca se le entregaba a un solo partido el manejo de las dos cámaras.

SEMANA: ¿Usted cree que ya empezaron a verse las consecuencias para el Pacto Histórico por haberse quedado con las presidencias del Senado y Cámara?

C.G.: Se empiezan a ver las consecuencias de las amenazas que el gobierno de Petro ha mandado, que las combina al mismo tiempo con la mermelada al Congreso, como cuando dijo el presidente electo ‘no me reten’. O cuando convocaron a una unidad nacional donde han firmado un documento estos partidos diciendo que van a acompañar la agenda de estas reformas, pero los proyectos no están ni en borradores.

SEMANA: En ese orden de ideas, ¿cree que esa luna de miel del Congreso y Gustavo Petro durará poco?

C.G.: Me genera optimismo en la protección de la institucionalidad del país que pareciera que a la hora de tomar decisiones trascendentales no están vendidos ciento por ciento la mayoría de los congresistas. En otras palabras, el gobierno de Gustavo Petro no podrá imponer todo lo que quiera en el Congreso. Así se protegería la seguridad, la democracia y la economía de nuestro país.

SEMANA: Como vimos el Congreso del 20 de julio, ¿medirán fuerzas el que más insulte en el nuevo Congreso?

C.G.: Un nivel muy bajo de respeto y educación por parte de los congresistas del Pacto Histórico. El presidente Iván Duque o Gustavo Petro representan a los colombianos y se debe respetar el uso de la palabra, no expresar insultos como vimos este jueves. Incluso, algunos se atrevieron, mientras aplaudíamos a los comandantes de las Fuerzas Militares, a gritar ‘asesinos’. Esos comportamientos demuestran una baja cultura política.

SEMANA: ¿Cómo armarán ustedes la oposición? No será fácil porque son minoría…

C.G.: El Centro Democrático dará ejemplo de lo que es el control político responsable y respetuoso. Ya tuvimos una primera reunión y la entrante semana las bancadas del Senado y la Cámara organizarán un esquema de control político aprovechando que, afortunadamente, estamos en todas las comisiones constitucionales.

SEMANA: Conclusión: la aplanadora de Petro no es tan aplanadora…

C.G.: La aplanadora parte de partidos como el Conservador, Cambio Radical, La U, que son procapitalistas y lastimosamente hoy están declarados de gobierno cuando el señor Gustavo Petro representa propuestas socialistas y hasta comunistas en Latinoamérica. Esta es una clara demostración de lo mal que están los partidos en el país en su compromiso programático e ideológico para responder a sus militantes.

SEMANA: Concluyamos, ¿cuánto cree que dure la luna de miel Petro- Congreso?

C.G.: Para mí la luna de miel se puede reventar cuando el gobierno de Gustavo Petro presente la reforma tributaria con una cascada de impuestos que afectará el bolsillo de todos los colombianos, no solamente los de mayores ingresos en nuestro país. Ya vimos que se echaron para atrás con algunas de las propuestas de los ministros designados.