“Le habría llevado los recibos”: expresidente Uribe le respondió a Petro tras señalarlo de no pagar el impuesto predial

El presidente Gustavo Petro generó controversia al cuestionar públicamente al expresidente Álvaro Uribe durante su visita a San Antonio de Palmito, Sucre. Durante el evento, Petro señaló que Uribe es uno de los principales propietarios de tierras en la región y que no está pagando el impuesto predial, un recurso para financiar la educación y la salud en la región.

“La pobreza no se soluciona entregando limosnas, como hizo Uribe. Y entre otras, el expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región, y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras ”, sostuvo Petro.

“Pago los prediales anticipados. Si el Presidente me hubiera dicho, le habría llevado los recibos al café que me invitó ”, dijo el expresidente en X .

Y agregó: “Desde los años sesenta y setenta, se han pagado prediales a municipios de Córdoba. En 1961, mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vázquez entre Tarazá, Antioquia, y Uré, Córdoba. De allá nos echó el EPL. Sin embargo, mi padre mantuvo vinculación a Córdoba hasta su asesinato por la Farc. Las propiedades se vendieron y se pagaron todos los impuestos. Yo pago los prediales a los municipios, no sabía que se deben pagar al Presidente. En los anexos de la declaración de renta, el Gobierno puede verificar los pagos ”.

Arremetida de Petro contra Uribe por dineros para educación

“Esta vez, Uribe, el vecino de aquí, el vecino decidió volver permanente, quitar el artículo que había aprobado la Asamblea Constituyente sobre educación pública y dedicarlo ya no a los banqueros, sino a la guerra. Y esta sí que fue peor. Yo no es que sea muy amigo de los banqueros, pero por lo menos esa plata ahí se movería para alguna cosa, pero dedicarlo a la guerra exactamente...”, sostuvo Petro.

Además, señaló en su intervención: “El mensaje del vecino de esta universidad es: ‘ Les quitamos los recursos a ustedes, no permitimos que familias puedan traer más hijos e hijas a estudiar aquí, a cambio de que esos hijos e hijas se vayan a la guerra, a las montañas y se maten con las armas de la guerra ’”.

Finalmente, sostuvo: “Uribe, el vecino, ahora ya sabemos, esa plata se usó no para que 6.402 jóvenes entraran a la universidad, sino para que 6.402 jóvenes fuesen fusilados con armas oficiales, con munición oficial, es decir, comprados con dineros públicos y con funcionarios públicos pagados con dineros públicos. 6.402 fusilamientos. Y la sociedad colombiana no dijo ni mu. Incluso en Córdoba no se dijo ni mu”.