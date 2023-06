“Le solicito al Congreso votar de manera negativa la reforma a la salud”: senador David Luna habla de “terquedad” de Petro

El senador David Luna, de Cambio Radical, le pidió al Congreso de la República que vote negativamente la reforma a la salud que será debatida en las próximas horas en esa corporación.

“Le solicito al Congreso de la República y en especial a la Plenaria de la Cámara de Representantes votar de manera negativa la reforma a la salud, cuyo trámite continuará hoy por terquedad del presidente. Es una muestra mínima de respeto con la ciudadanía después de todo lo sucedido”, aseguró el senador de oposición el Gobierno.

Luna hizo la solicitud luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunciara que se “congelaría” el trámite de las reformas tras el escándalo que ocasionó en el petrismo los audios revelados por SEMANA, en los que el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti reconoció el ingreso de grandes sumas de dinero a la campaña de Gustavo Petro en las pasadas elecciones.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

En la noche de este lunes la bancada del Pacto Histórico se reunió para evaluar el escándalo en su coalición. Allí decidieron que seguirán adelante con el propósito de que sean aprobadas las reformas sociales del Gobierno.

La plenaria de la Camara de Representantes debatirá la reforma a la salud esta tarde. - Foto: Guillermo Torres /Semana

A través de un comunicado anunciaron que respaldan el proyecto político del “cambio” liderado por Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. “Como bancada del Pacto Histórico y fuerzas sociales alternativas defenderemos la voluntad popular y la esperanza de un nuevo tiempo que ya está en curso”, anunciaron en las últimas horas. Y que saldrán a marchar este miércoles 7 de junio.

A pesar de las declaraciones de Racero en las que dijo que las reformas se congelarían, posteriormente se conoció que fue citado para este martes el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y por eso la queja de Luna.

De otro lado, la reforma laboral no ha sido convocada para ser discutida en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En el caso de la reforma pensional tampoco ha comenzado su debate en la Comisión Séptima del Senado.

Aunque desde el petrismo dicen que seguirán adelante y que buscarán aprobar las reformas del Gobierno, lo cierto es que el tiempo les juega en contra y deberán lograr consensos con otras bancadas para poderlas aprobar en las pocas semanas que quedan.

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y otros miembros del Gobierno buscan sacar adelante las reformas sociales. - Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA

Racero reclamó porque los partidos tradicionales que venían acompañando al Gobierno estén tomando decisiones en bancada, lo que imposibilita que algunos congresistas los quieran apoyar, sin embargo, no podrían porque serían sancionados.

En medio de los anuncios que hizo la bancada, también dijeron que denunciarán al fiscal general Francisco Barbosa ante la Comisión de Acusación de la Cámara. Argumentan que no hay colaboración armónica y que supuestamente habría omisiones en algunas investigaciones.

Armando Benedetti y Laura Sarabia causaron una tormenta política en el gobierno de Petro. - Foto: Juan Carlos Sierra / Esteban Veg

En las últimas horas, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez ya había presentado ese mismo recurso, pero en contra del presidente Petro, en esa misma corporación, tras el escándalo de Benedetti y Sarabia y el supuesto ingreso de altas sumas de dinero a la campaña.

“Interpondré una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro, por el presunto delito de financiación ilegal de campañas. Dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña y muy posiblemente dineros del narcotráfico”, aseguró Gutiérrez.