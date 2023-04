“Le tengo mucho cariño y afecto, y me comporto como cualquier amiga”: Andrea Petro se sinceró sobre Day Vásquez

La hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, respondió varias preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Las preguntas, como era de esperarse, fueron en su mayoría en relación con la polémica que se generó por las declaraciones de Day Vásquez a Vicky Dávila, directora de SEMANA, en las que denunció que, supuestamente, su exesposo Nicolás Petro, hermano de Andrea, recibió dineros por parte de personajes cuestionables, entre otras polémicas.

Según dijo Andrea Petro, Vásquez es su amiga y por eso la apoya; sin embargo, aclaró que no toma partido y que deberá ser la justicia la que resuelva quién tiene la razón.

“La gente tiene que hacer una diferencia entre lo que todo el mundo dice y lo que está pasando. No me importa y no me incumbe. Pero es que Day, aparte de haber sido de la familia, es mi amiga, y yo la apoyo y siempre estoy con ella, y lo que haga bien o mal la apoyo, y no como una excuñada. Le tengo mucho cariño y afecto, y me comporto como cualquier amiga. Jamás me metería en la vida privada de ella ni de mis hermanos. Y si ella es feliz, chévere, y si está triste, la apoyo”, afirmó la hija del presidente.

Day Vásquez junto a Nicolás Petro en la posesión presidencial junto a Andrea Petro. - Foto: esteban vega la=rotta-semana

Andrea aclaró que no le cree “ni al uno ni al otro” y que las denuncias están en manos de la Fiscalía y que deberá ser la justicia la que determine las responsabilidades en este caso. “Lo que la ley decida”, dijo.

La hija del presidente Petro reconoció que por este episodio la familia ha pasado momentos difíciles, pero eximió al mandatario de cualquier responsabilidad. “La opinión pública es muy dura y muy cruel. Yo creo en la ley y se acatará lo que decida. No creo por qué esto tenga que meter en problemas al presidente. No ha hecho nada. Yo lo conozco y él tiene su vida política. Por eso tenemos que tener una vida ejemplar y respetar a cada colombiano. Él no está en problemas, dio un acto de transparencia y de honestidad pidiéndole a la Fiscalía que hiciera lo necesario sobre dos miembros de su familia”, aseguró Andrea.

Dijo que no ha sido fácil toda la polémica y que por momentos ha tenido la impresión de que la familia “se echó al piso”, pero que a lo largo de esa trayectoria ya han tenido episodios que han logrado superar.

Reconoció que son una familia dispersa que se encuentra en distintos países en contextos distintos. “Es muy difícil, es una situación personal difícil y por más que seamos personas públicas esto duele y siempre nos va a doler”, reconoció.

Andrea Petro aseguró que esa polémica ha sido un momento difícil para la familia. - Foto: Cortesia

También le preguntaron por Laura Ojeda, la actual pareja sentimental de Nicolás Petro y contó un episodio que vivieron. “A ella nunca la he conocido. Una vez me la crucé en el apartamento cuando ella era todavía amiga de Day. La verdad no me interesa porque hay un límite que no se puede pasar y es el respeto a las personas, y ella me trató públicamente de ‘Caín’ y de ‘sapa’, y la verdad no me interesa, es la vida privada de mi hermano. Muchas personas salen y si ella se queda, se queda”, afirmó.

Andrea Petro reconoció que esas preguntas sobre ese episodio son “incómodas”, pero aprovechó para despejar todas las dudas. Insistió en que, más allá de haber sido de la familia, Day Vásquez es su amiga y siempre lo va a ser. “Day es mi amiga y siempre va a ser mi amiga, es una amistad real de las personas”.

Sobre los problemas familiares mezclados con la política, dijo que se deben dejar aparte. “Yo sé lo que es que a los hijos los ataquen por las particularidades de tu familia, no mezclen las cosas”, aseguró.

Un usuario le preguntó si había dejado de seguir a Nicolás Petro en Instagram, a lo que ella respondió que no sabe si lo sigue. “La verdad es que estoy lejos de todas las redes sociales. Es más, hay cuentas que ni sigo, a mi propio papá”, afirmó.

Sobre el tema amoroso de Day, aprovechó para hacer algunas infidencias, como que le mostró la aplicación de citas Tinder en Europa. De hecho, Vásquez le contestó esa pregunta. “Nunca supe usarlo”, dijo la exesposa de Nicolás Petro.

Andrea Petro se refirió al escándalo de su hermano Nicolás Petro. - Foto: Instagram @andreapetro9-Semana, montaje Semana.

También aclaró que no es verdad que Day esté embarazada y que ella tampoco lo está, ante algunos rumores que se han generado.

Igualmente, se refirió a la entrevista que dio la vicepresidenta Francia Márquez, también a Vicky Dávila en SEMANA y dijo que le había gustado. “A mí me gustó, porque ella es franca y directa. Yo hubiera dicho cosas peores, entonces la entiendo”, aseguró la hija del presidente.

También le preguntaron si tendría una relación amorosa con una persona simpatizante del uribismo, a lo que ella, entre risas, reconoció que no tendría problema. “El amor no tiene banderas políticas, si uno se enamora, no voy a decir que no (risas)”, afirmó Andrea Petro.