Lina María Garrido agita su discurso contra Gustavo Petro: “Representa el inicio del fin”

Garrido también advirtió que la transcripción de su discurso le serviría al ministro del Interior, Armando Benedetti, para la acción que anticipó en su contra por los presuntos delitos de injuria y calumnia: “Espero que le sirva de insumo a Armando Benedetti para la denuncia con la cual me amenazó”, escribió en su cuenta oficial de X este 22 de julio.

Gustavo Petro, sin mencionar a ninguno de los parlamentarios, también reaccionó: “Gritar ‘fuera Petro’ y otras cosas en boca de congresistas, en el mismo Congreso de la República que me ha invitado a hablar, muestra la mayor degradación de la política. Lo soez no es más que la expresión degradada del espíritu y del poco tamaño del intelecto”.

Garrido le ‘cantó la tabla’ al primer mandatario y le recriminó por no tener resultados: “Cuando se lleva tres años en el poder, las obras y las acciones deben hablar por nosotros. Tal vez en el primer y segundo año el pueblo aguanta discursos, pero en el tercero, no. Hoy, su Gobierno es solo palabrería, no tiene ningún logro real que mostrar”.