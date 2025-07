Lina María Garrido ahora le ‘canta la tabla’ a Alfredo Saade, jefe de despacho de Gustavo Petro: “¡Qué pecadito!"

Frente a la posición de Saade, Garrido no se guardó nada: “Repita después de mí: ‘Impostorcito, perdón, pastorcito’”, y prosiguió: “Soy el peón más débil de Gustavo Petro. Él lo sabe y por eso me puso a firmar todas las vueltas del tema de pasaportes. Soy el siguiente sacrificado en el oscuro Gobierno de Petro, pero mi delirio de grandeza no me deja verlo”.