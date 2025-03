Lina María Garrido asegura que Gustavo Petro la perfiló: “Hago responsable al presidente de lo que le pueda pasar a mi familia”

SEMANA: El director de Cambio Radical publicó un comunicado en el que hace responsable al presidente Gustavo Petro por lo que pueda pasarle a usted. ¿El presidente Petro se extralimitó en el trato que le dio al momento de responsabilizarla por el agendamiento de la reforma a la salud?

Lina María Garrido (L.M.G.): El presidente Petro es acelerado, irrespetuoso e irresponsable en sus trinos, porque debe saber que nosotros estamos amparados en una discrecionalidad que tenemos por Ley Quinta para el agendamiento de los proyectos y la aprobación del orden del día. Esto no significa que, si no hacemos caso a las prioridades del Gobierno, estemos dando un golpe. Nuestros argumentos han sido claros en pedirle al Gobierno que cumpla los autos de la Corte y que le cuente al país cuánto cuesta la reforma y de dónde sacarán las fuentes de financiación. La reforma aún no tiene aval fiscal. El presidente se apresura, me califica de ejercer filibusterismo y entendiendo perfectamente el alcance que tiene él en sus redes sociales, pues me pone en el ojo del huracán.

SEMANA: ¿Usted ha recibido algún tipo de intimidación desde que el presidente hizo esas afirmaciones?

L.M.G.: El presidente y el Gobierno saben perfectamente que estoy amenazada por el ELN, por mi ejercicio desde la oposición y las denuncias por el actuar de este grupo terrorista. Yo soy una de las que ha manifestado la complacencia y complicidad que existe entre Gustavo Petro y estos grupos armados. Entonces, cuando el presidente se refiere a mí como la que impide que la reforma a la salud se debata, me pone aún más en peligro.

SEMANA: ¿Hace responsable al presidente Petro de lo que pueda ocurrir con su integridad y la de su familia?

L.M.G.: Le agradezco a mi partido el apoyo que he recibido y hago responsable al presidente Gustavo Petro de lo que le pueda pasar a mi familia.

SEMANA: El orden del día lo definen los tres integrantes de la Mesa Directiva. Hasta ahora Jorge Rodrigo Tovar y usted se han opuesto al agendamiento de la reforma a la salud. Pero, si alguno de ustedes dos se voltea, el proyecto entraría al orden del día. ¿Qué tan firmes están usted y Tovar con este reclamo?

L.M.G.: Hasta ahora el Gobierno nacional no ha dado ninguna muestra de voluntad de querer cumplir los autos de la Corte. A la reforma para ser agendada le hace falta un voto, mientras tanto, considero que es importante mantenernos en nuestra posición.

SEMANA: Usted pertenece a un partido de oposición y el representante Tovar a las curules de paz. ¿Quién cree usted que podría firmar ese orden del día con la reforma a la salud?

L.M.G.: Esto es claro. Yo ya manifesté a través de una constancia, que dejé en la Secretaría General, que con mi voto no cuentan para el agendamiento. La única salida sería que Jorge Tovar la firmara. En este momento tengo demandas contra esa reforma y el procedimiento legislativo que ha tenido. Entonces, la única salvación para que se agende sería que Jorge cambie de opinión y él también tiene un compromiso con el país reclamando unos mínimos para darle tranquilidad a la Cámara. Nosotros no somos los mandaderos del Gobierno.

SEMANA: Ustedes argumentan que el Gobierno debe cumplir lo que dice la Corte Constitucional. La semana anterior se dieron los giros de los presupuestos máximos que estaban pendientes y el viernes el Ministerio de Salud anunció la creación de una mesa de trabajo para revisar los recursos que han entregado las EPS. ¿Cree en esas medidas del Ministerio o le parecen insuficientes para dar el debate?

L.M.G.: Ha sido más que claro que al Ministerio de Salud le gusta burlarse de las órdenes de la Corte y de los congresistas cuando estamos en debate. Así como hace giros parciales y evade las disposiciones, la semana pasada también recusó a quien fue el presidente de la Corte Constitucional. Lo que hace el ministro es hacerle jugaditas a la Corte y es lamentable la forma en la que se comporta con los congresistas. No es suficiente lo que ha hecho el ministro de Salud, debería haber cumplido, sabiendo que esa plata no es para las EPS, sino para los pacientes, hospitales y personal médico.

SEMANA: El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, ha dicho que los voceros de los partidos les pedirán a ustedes como vicepresidentes que se agende la reforma a la salud. Si les llega la solicitud, ¿cuál será el siguiente paso?

L.M.G.: Ellos ya lo han pedido en la plenaria. Pero la ley es clara: quienes aprueban el orden del día son los integrantes de la Mesa Directiva. Entendemos la prisa que tienen, pero hay que dejar claro que el semestre pasado los representantes no tuvieron la posibilidad de generar controles políticos al Gobierno. Hay temas esenciales en el país y no nos permitieron agendar controles, por darle prioridad a la agenda del Gobierno. Entonces, yo creo que ahorita estamos haciendo un trabajo responsable, hemos sacado iniciativas legislativas de los mismos representantes que estaban en cuarto debate y podían hundirse.

SEMANA: ¿Usted habló con el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la reforma a la salud?

L.M.G.: Jamás he cruzado palabra con él. La primera vez que me lo encontré de cerca fue el día que se pavoneó en el recinto de la Cámara de Representantes.

SEMANA: Benedetti estuvo buscando al representante Jorge Rodrigo Tovar ese día que fue al Congreso. ¿A usted la buscó?

L.M.G.: No. Inclusive, cuando él pasó por el piso donde está mi oficina no se acercó. Él sabe cuál es mi posición y espero que no trate esos temas conmigo, porque tengo claras mis posturas, mi oposición a la reforma y al trámite que se le dio como ley ordinaria. Conmigo no tiene nada que hablar.

Jaime Raul Salamanca Presidente de la Cámara de Representantes y Lina María Garrido Representante a la Cámara | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: El Legislativo es independiente, así como el Ejecutivo es independiente para nombrar ministro. Pero, ¿usted considera que Armando Benedetti, con los escándalos que tiene a cuestas, es un interlocutor válido para el Congreso?

L.M.G.: Yo no lo considero válido. No me gusta, estoy en desacuerdo, he manifestado mi rechazo. El presidente Petro tuvo a su lado personas muy valiosas, con hojas de vida intachables, pero prefirió al animal político para destrabar las reformas en el Congreso a punta de burocracia y clientelismo. Eso es un mensaje lamentable para el país, cuando este Gobierno dijo que lo que quería era el cambio.

SEMANA: Usted dice que la han amenazado, que le hacen comentarios en redes sociales y que, además, está intimidada por el ELN. ¿Cómo la están amenazando?