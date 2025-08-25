Lina María Garrido no concilió con Armando Benedetti y le dijo ‘hasta misa’. Esto fue lo que pasó

La representante a la Cámara Lina María Garrido no concilió con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la había denunciado por injuria y calumnia después del discurso de réplica de la oposición que presentó la congresista durante la instalación de la cuarta legislatura del Congreso del pasado 20 de julio.

“Me le paro duro y donde sea, ministro Armando Benedetti. No voy a conciliar con un agresor de mujeres como usted. Me ratifico en todo lo expresado. Cuéntele al país, ¿qué fue lo que pasó con su esposa en Madrid, España? ¿Cómo van sus procesos por corrupción? Nos vemos en la Corte", le dijo la congresista al funcionario del gobierno de Gustavo Petro.

La puja entre Benedetti y Garrido comenzó después de que la representante lo mencionara en un apartado de su intervención ante el pleno del Congreso, cuando señaló al presidente Gustavo Petro de darles “bofetadas” a las mujeres de Colombia porque nombró en altos cargos de su administración a funcionarios señalados de atacarlas.

“En los más altos cargos de su gobierno ha nombrado agresores, como en el caso del señor ministro Armando Benedetti, que aquí se encuentra”, afirmó Garrido el pasado 20 de julio. Desde entonces, el ministro anunció que tomaría acciones contra la congresista del Partido Cambio Radical.

El proceso entre Garrido y Benedetti está en curso y ambos habían sido llamados a conciliar ante la justicia. Sin embargo, las partes se negaron a llegar a un acuerdo, por lo que el proceso se mantendrá.

“He ejercido mi derecho a acudir a la justicia si me veo calumniado o bajo injuria. Me tratan de agresor de mujeres cuando no hay ningún hecho para que digan eso, no hay ningún argumento, ninguna prueba, ninguna imagen”, defendió Benedetti al salir del proceso de conciliación.

Garrido fue enfática al señalar que su ánimo no es conciliar y que se mantiene en cada una de las palabras que presentó en su discurso. La representante aseguró que está inconforme con la designación que hizo el presidente Petro al nombrar a Benedetti como ministro de su administración.

La representante a la Cámara aseguró que no es claro cómo han evolucionado los procesos contra el ministro, por lo que le pidió respuestas sobre este tema a la Cancillería y a la Procuraduría.