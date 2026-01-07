“Lo ajustó”: Vicky Dávila reacciona a llamada de Petro con Trump

Vicky Dávila, aspirante presidencial, comentó la llamada telefónica entre el presidente, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Gracias al presidente Donald Trump por aceptar una conversación con Petro. Aún cuando Petro lo ha provocado de todas las maneras posibles, hace dos días advertí que una operación militar en Colombia por parte de Estados Unidos le daría el triunfo presidencial a Iván Cepeda, el heredero, porque agitarían el falso nacionalismo y todo eso. No era el camino. Trump ha dado ejemplo de patriotismo y pragmatismo. Puso a su país por encima de los ataques que el propio Petro le ha hecho”, señaló Dávila.

“Así debe actuar un gobernante. Petro debe hacer lo mismo, primero Colombia. Trump anunció que recibirá a Petro en la Casa Blanca, eso es bueno para el país. Petro debe entender que Colombia necesita una relación estable e infranqueable con Estados Unidos. Esta es una gran oportunidad y bajo ninguna circunstancia Petro podrá poner sus intereses electorales, su sectarismo y su relación con Maduro por encima de Colombia. Y eso sí, Trump lo ajustó”, puntualizó.

La llamada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su par colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca durante su primera llamada telefónica, en medio de amenazas de Washington de una posible acción militar contra el país.

Tras la escalada de tensiones y acusaciones cruzadas, los mandatarios rebajaron el tono. “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, indicó Trump en su mensaje.

“Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca”, añadió.

Petro había convocado este miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería “bien” llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

Petro aseguró que pensaba dar un discurso “bastante duro”, pero lo cambió después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora.

El mandatario colombiano aseguró que le solicitó a su homólogo estadounidense que “se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes”, de ambas naciones.

También hablaron sobre narcotráfico y sobre la situación en Venezuela, tras el bombardeo del sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora depuesto y preso en Estados Unidos.

De momento se desconoce una fecha para el encuentro, al que el presidente colombiano dijo que asitirá. “Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es bobo”, dijo.

De acuerdo con Petro, a Trump lo engañaron dirigentes colombianos con versiones distintas a las que él maneja sobre la lucha contra el narcotráfico. “Le dije a Trump que la alianza que le escribí se basa en energía”, agregó el mandatario colombiano, al indicar que recalcó en la llamada que en su momento publicó una carta dirigida al presidente estadounidense con el fin de sellar esas alianzas.

También dijo que Trump le respondió, para luego leer el mensaje del mandatario estadounidense: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicarnos la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y tono, y espero conocerlo en un futuro cercano. Se están haciendo arreglos entre el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington D. C.“.

“Canciller, le toca ir a Estados Unidos, le toca llevarse un buen traductor”, agregó Petro, hablándole a su ministra Rosa Villavicencio.

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.