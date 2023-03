Los detalles de la reunión de Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, con Nicolás Petro, ¿de qué hablaron?

Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social, admitió haberse reunido una sola vez con Nicolás Petro, quien presuntamente se habría apropiado de multimillonarios aportes a la campaña de su padre y además habría pedido “cupos” en varias entidades del Gobierno. En respuesta a un derecho de petición enviado por SEMANA, la funcionaria detalló su encuentro con el diputado del Atlántico.

De acuerdo con Rusinque, Nicolás Petro asistió a la reunión en su despacho “en su calidad de diputado del departamento del Atlántico” y esta tuvo una duración de una hora.

“La única reunión que sostuve con el señor Nicolás Petro Burgos se llevó a cabo en mi despacho dentro de las instalaciones de Prosperidad Social el pasado 4 octubre 2022″, se lee en la respuesta de la funcionaria.

Cielo Rusinque, directora del DPS. - Foto: DPS.

Según la explicación, este encuentro tuvo como objetivo “la exposición de los retos que enfrenta el departamento del Atlántico para la superación de la pobreza, los cuales podrían verse agravados por los efectos de la anunciada ola invernal”.

Además, la directora de Prosperidad Social aseguró que no hubo “ninguna sugerencia” por parte del diputado sobre temas de contratación en la entidad.

Frente a posibles reuniones de otros funcionarios de la entidad con el hijo del presidente, la directora aseguró que “no se tiene conocimiento” si esto ocurrió.

“Desde la dirección general de la entidad no se tiene conocimiento si otros funcionarios de Prosperidad Social participaron en reuniones con el señor Nicolás Petro Burgos, en todo caso, desde este despacho no se ha hecho delegación alguna para asistir a reuniones de este tipo”, manifestó la funcionaria.

La reunión de Cecilia López, ministra de Agricultura, con Gustavo Petro Sierra, padre del presidente

Nicolás Petro, diputado del Atlántico, parece no ser el único familiar del presidente en reunirse con funcionarios del Gobierno. Respondiendo a una solicitud de información de SEMANA, Cecilia López, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, admitió que se reunió con Gustavo Petro Sierra, padre del mandatario.

De acuerdo con López, la reunión se llevó a cabo en su despacho el pasado primero de septiembre de 2022, a las 12:30 del día. La reunión, según informó el Ministerio, fue solicitada por Petro Sierra.

“Hablaron de la actual situación del sector agropecuario y de la necesidad de ejecutar políticas públicas para su reactivación”, dice la respuesta del Ministerio de Agricultura, solicitada por SEMANA.

Recién estalló el escándalo de Nicolás Petro por presuntamente liderar una red de corrupción y de tráfico de influencias, la ministra López dio a conocer su encuentro con el hijo del presidente, el cual se dio antes de su posesión.

“La reunión solicitada por el abogado Miguel Ángel del Río fue acordada para realizarse en la residencia de la ministra designada Cecilia López, el martes 26 de julio a las 10 de la mañana. Durante el encuentro se habló de la necesidad de generar proyectos para el desarrollo agroindustrial del Caribe y las distintas reformas que requiere el país”, respondió el Ministerio, detallando la reunión.

De acuerdo con la cartera, no se trataron temas de carácter público y tampoco hubo sugerencias de Nicolás Petro Burgos frente a temas de contratación en el Ministerio.

Reunión de Nicolás Petro y Cecilia López. - Foto: Pedro Flórez

En la fotografía de la reunión, publicada por el senador Pedro Flórez, se ve cómo el diputado fue acompañado de Máximo Noriega, su candidato a la Gobernación del Atlántico, y Germán Londoño, su mano derecha en las supuestas transferencias de dineros para la campaña de Gustavo Petro, denunciado por Day Vásquez en SEMANA.

Ocampo se reunió con Nicolás Petro en su despacho

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, se reunió con Nicolás Petro. - Foto: Facebook, Presidencia

En respuesta a una solicitud de información de SEMANA, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público, admitió que se reunió en una ocasión con Nicolás Petro, hijo del presidente acusado de liderar un entramado de corrupción y tráfico de influencias al interior del Gobierno.

De acuerdo con una revisión de la agenda de Ocampo, el ministro sostuvo una reunión con el hijo del presidente el pasado 25 de agosto de 2022 a las 11:40 de la mañana, la cual se llevó a cabo en su despacho.

Según el ministro, en esta reunión se trataron “asuntos institucionales de la entidad” concernientes a las reformas propuestas por el Gobierno, tales como la tributaria, regalías, salud, laboral y pensional.

El Ministerio de Hacienda aseguró que Nicolás Petro no hizo sugerencias sobre temas de contratación.

Además, explicó que ningún otro funcionario se ha reunido en otra ocasión con el hijo del presidente. En el único encuentro estuvo presente Juan Manuel Russy Escobar, secretario general del Ministerio.

MinAmbiente se reunió con Nicolás Petro y otro implicado en las denuncias

Susana Muhamad admitió haberse reunido con Nicolás Petro y Germán Londoño. - Foto: SEMANA, Facebook de Germán Londoño

Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, confesó haberse reunido con Nicolás Petro y Germán Londoño, hombre de confianza del diputado del Atlántico y quien sería su mano derecha en el supuesto entramado de corrupción. La jefa de la cartera respondió a una solicitud de información de SEMANA, donde agregó que su encuentro con el hijo del presidente se llevó a cabo en su despacho.

La entidad informó que la reunión se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2022 en el Ministerio de Ambiente. De acuerdo con la ministra, Petro Burgos asistió a la reunión “en su condición de diputado del departamento del Atlántico” y acompañado de su amigo, quien aparece mencionado varias veces en las denuncias de Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente, en SEMANA.

“Reunión en la cual también participó el señor Carlos Santiago, como invitado de la señora ministra, en condición de asesor para el proceso de empalme del sector ambiente”, dice la respuesta del Ministerio.

Según la ministra, solo se trataron temas relacionados con problemáticas socioambientales del territorio y los diálogos sociales vinculantes que se llevaron a cabo a finales de año.

“En ese espacio se trataron asuntos relacionados con las problemáticas socioambientales de la región Caribe y los retos propios del Ministerio y las autoridades ambientales para hacerles frente a tales desafíos. Asimismo, se discutieron las necesidades de cara al desarrollo de los diálogos sociales vinculantes del Atlántico, programados para el 29 de octubre de 2022″, se lee en la respuesta del Ministerio.

Además, la ministra aseguró que en la reunión no hubo sugerencias sobre temas de contratación. “Los asuntos tratados versaron sobre las problemáticas socioambientales referidas”, agregó.

Frente a las posibles reuniones de sus funcionarios con el hijo del presidente, la ministra Muhamad aseguró no tener conocimiento de ninguna.

Germán Londoño es un amigo cercano de Nicolás Petro y uno de los que ayudó a manejar y movilizar los dineros que presuntamente recibía. En los chats, se habla de que colaboró trasladando 50 millones de pesos de Bogotá a Barranquilla.

En otra conversación, Germán conocía de la entrega de 300 millones de pesos, transacción que el hijo del presidente no le contó a Vásquez. De ese dinero, el hombre de confianza se iba a quedar con 100 millones de pesos.

Director del Sena también se reunió con Nicolás Petro

Jorge Londoño, director del SENA, aceptó que se reunió con Nicolás Petro. - Foto: Jorge Londoño, SEMANA

SEMANA le solicitó a Jorge Londoño, director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), información sobre posibles reuniones con Nicolás Petro a raíz de las acusaciones de su exesposa Day Vásquez, quien aseguró que al hijo del presidente se le entregó la entidad en el departamento de Córdoba, donde se le encargó la dirección a una ficha del exsenador Musa Besaile, condenado por corrupción.

Londoño confirmó que, desde la posesión presidencial, se reunió una sola vez con el hijo del presidente. De acuerdo con el funcionario, fue un encuentro “de carácter social” en el que se saludaron y dialogaron unos minutos.

“La reunión de carácter social se llevó a cabo en un apartamento del norte de Bogotá, no recuerdo con exactitud la dirección. El motivo de la reunión era conocer al señor Nicolás Petro Burgos”, detalló Londoño en respuesta a la solicitud de este medio.

De acuerdo con el funcionario, no se trataron temas de carácter político en la reunión, dado que fue de carácter social. Además, aseguró que no hubo ninguna sugerencia del hijo del presidente en torno a contratación.

El director del Sena recalcó que no se contrató a nadie a partir de las recomendaciones de Nicolás Petro o de Camilo Rozo, amigo del hijo del presidente. Sin embargo, aceptó que sí recibió una recomendación de Rozo para encargarle la dirección regional del Sena en Córdoba a José Nicolás Barrios Sierra, quien sería ficha de Musa Besaile.

“Sin embargo, es dable aclarar que el señor José Nicolás Barrios se vinculó al Sena en el año 2015, mediante concurso meritocrático público y abierto. En consecuencia, fue nombrado mediante Resolución N.° 1742 del primero de septiembre del mismo año”, aclaró Londoño.

Informó que Barrios Sierra fue director regional del Sena desde el 26 de octubre de 2022 hasta el 9 de enero de este año. Londoño no negó que su nombramiento fuera a raíz de una recomendación.

“Para el mencionado encargo, se valoraron varios nombres de servidores públicos del Sena, dentro de los cuales se encontraba el señor José Nicolás Barrios, quien fue sugerido por el señor Camilo Rozo, por expresa solicitud mía, y consultado con otros sectores sociales, en razón a que se buscaba una persona que conociera la región”, dijo.

Finalmente, aseguró no tener conocimiento de reuniones de Nicolás Petro con funcionarios o contratistas de la entidad.

MinCiencias se reunió con Nicolás Petro en un apartamento en Chapinero

Arturo Luna, ministro de Ciencia, se reunió con Nicolás Petro. - Foto: Presidencia, Facebook Nicolás Petro

Arturo Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, también se reunió con Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. SEMANA envió una solicitud al Ministerio en torno a las posibles reuniones del jefe de la cartera con el diputado del Atlántico, cuya respuesta indica que se reunieron en una ocasión.

De acuerdo con el documento, el ministro Luna se reunió “en el marco de sus competencias” con Nicolás Petro solo una vez. Especificó que dicho encuentro fue en el marco de una actividad social, desarrollada el pasado 15 de agosto de 2022.

Según recuerda el jefe de la cartera, la reunión se llevó a cabo “en un apartamento de la localidad de Chapinero”, en Bogotá. Aclaró que Nicolás Petro nunca se vio con él en su despacho en el Ministerio de Ciencia.

Además, recalcó que “ningún asunto de carácter público” se trató dentro de dichas reuniones y que tampoco hubo “sugerencias” por parte de Nicolás Petro en temas de contratación.

Finalmente, el ministro asegura que ningún funcionario de su Ministerio se ha reunido con Nicolás Petro.

Nicolás Petro se reunió con el ministro Germán Umaña para “presentarle” a Adelina Covo

Nicolás Petro se reunió con Germán Umaña para recomendar a Adelina Covo. - Foto: SEMANA, Facebook, Twitter

Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, se reunió en su despacho con Nicolás Petro, hijo del presidente, acusado de presunta corrupción y tráfico de influencias al interior del Gobierno. SEMANA le solicitó información por escrito a la entidad, donde confirmaron el encuentro y aseguraron que el diputado del Atlántico recomendó a personas para cargos en la Cámara de Comercio de Barranquilla y Cartagena, entre ellos Adelina Covo.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio, Umaña solo sostuvo una reunión con el señor Nicolás Petro, la cual ocurrió el pasado 23 de agosto de 2022. Esta cita ocurrió en las instalaciones de la entidad estatal a las 5 de la tarde, con una duración de media hora.

La cartera fue clara al señalar que el propósito de la reunión fue exclusivamente para recomendar personas para cargos en la Cámara de Comercio de las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

“El señor Petro Burgos quería presentar a la señora Adelina Covo, quien conoce de los temas de Cámaras de Comercio de Cartagena”, dice la respuesta del Ministerio a SEMANA.

Sin embargo, la cartera aclaró que no hubo ninguna sugerencia en torno a temas de contratación por parte del hijo del presidente. A su vez, dejaron claro que ningún otro funcionario se ha reunido con Petro Burgos.

Adelina Covo fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante el gobierno de Ernesto Samper, exmagistrada y expresidenta del Consejo Nacional Electoral.

A su vez, no es un nombre nuevo en el Pacto Histórico y el progresismo de la costa Caribe. Fue candidata a la Alcaldía de Cartagena por la Colombia Humana en 2019. También es una figura cercana al presidente Gustavo Petro.

Covo, en conversación con SEMANA, reconoció que asistió a la reunión de Nicolás Petro con Germán Umaña.

“La reunión es verdad, pero nunca me recomendaron a mí. Nunca he tenido interés en eso. Es más, yo fui miembro de la junta directiva hace muchos años cuando Ernesto Samper fue presidente, pero la verdad no tengo el tiempo de ir a reuniones. Me gustaría mucho ayudar a mi ciudad, pero sin tener que ir a reuniones, por lo menos presenciales”, manifestó la exmagistrada.