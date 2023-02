“Los taxistas no se oponen a las plataformas digitales de transporte”, ministro Guillermo Reyes

“Acordamos un cronograma de reuniones con los taxistas para construir una agenda, para construir una política pública del taxismo, tanto en el proyecto de ley del régimen sancionatorio como en lo que tiene que ver con las plataformas”.

Así lo confirmó este jueves el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes en Colombia Hoy Radio, programa de la Presidencia de la República, al hacer referencia a los acuerdos que se llegó con el gremio de los taxistas, luego de más de tres horas de reunión que sostuvieron para conjurar el paro nacional que se registró este miércoles

En la entrevista, el titular de la cartera destacó la voluntad del gremio de transporte público individual, y aseguró que “logramos construir, a través del diálogo, un consenso, y concertamos unos temas que eran necesarios, que eran unas luchas que venían reivindicando los taxistas de tiempo atrás” y añadió que quedó claro que este es “un Gobierno que demuestra que el camino es el diálogo y no el uso de la fuerza ni las vías de hecho”.

El ministro Reyes explicó que desde este viernes el Gobierno adelantará mesas de trabajo con los taxistas, precisamente para construir con ellos la política pública y los proyectos de ley necesarios para regular la prestación del servicio en equidad de condiciones con las plataformas.

El Gobierno anunció que se reunirá con los sectores interesados para avanzar en la regulación de las plataformas.

“Ellos no se oponen a las plataformas, pero debe hacerse con vehículos que cumplan condiciones y en condiciones de igualdad”, dijo al indicar que el gremio de los taxistas asegura que “no es justo pagar cupo, pagar seguros, planillas, homologación, mientras los particulares no lo hacen. Ellos exigen que, si lo hacen, que lo hagan en las mismas condiciones”.

En el encuentro con los taxistas se lograron 17 acuerdos, de los cuales el ministro Reyes destacó que “habría que reconocer que el tema de la homologación de los vehículos que prestan servicio público de transporte, a través de la modalidad de taxis, es un primer punto en una reclamación de tiempo atrás”, así como “los sellos de las planillas, que generaba inmovilización. Eliminar esto era una reivindicación, lo reconocimos y ya subimos el proyecto de directiva para este particular”.

Otro tema fue el de la seguridad social para los taxistas, del cual el titular de la cartera sostuvo que es una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro que se va a vincular en el proyecto de ley que construye el Ministerio de Trabajo para garantizarles este derecho.

Una de las quejas de los taxistas es el precio de la gasolina. Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Con respecto a los precios de la gasolina, el ministro dijo que el lunes habrá una reunión de los representantes de los taxistas y el equipo económico del Gobierno para tratar el tema, y añadió que un elemento vital es el salto de la gasolina al eléctrico y tener una transición con gas natural.

“El taxismo tiene una serie de peticiones que estamos escuchando y que vamos a trabajar de la mano con ellos”, dijo.

Asesor de Maduro

El ministro Reyes no solo ha estado en las últimas horas en boca de la opinión pública por cuenta del paro de taxistas, sino también porque, en medio de la conversación de una entrevista con SEMANA, la senadora Piedad Córdoba reveló que Reyes fue asesor de Nicolás Maduro.

La dirigente del Pacto Histórico insistió en que en el vecino país hay democracia. Y la hay, de acuerdo con ella, “porque existen las elecciones”. Dijo que las elecciones allí son libres. “Es más, lo invito a que hablen con una persona que ha sido asesora permanente del presidente Nicolás Maduro en el tema electoral: el actual ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes”, reveló.

“Lo ha asesorado en toda la parte electoral. Él ha trabajado estrechamente con él”, dijo abiertamente a SEMANA.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. - Foto: Getty Images / Carlos Becerra

Agregó: “Conozco a Guillermo (Reyes) hace mucho tiempo. Varias veces, en las elecciones, me encontré con Guillermo allá. Asesoraba al sistema electoral y siempre ha estado asesorándolo en ese tema. No creo que Guillermo se preste para que haya unas elecciones tramposas. Es más, no resiste el más mínimo análisis aquí cuando se las roban (las elecciones) desde la Registraduría. Allá es imposible robarse las elecciones. Imposible”.

La cercanía entre el ministro Reyes y Nicolás Maduro no la conoce el Partido Conservador, la casa política que avaló la designación del funcionario en el Gobierno Petro. Sin embargo, Piedad Córdoba, cree “que ese no es un hecho delictivo”.