Los viajes de Francia Márquez al exterior: María Fernanda Cabal revela cuántos ha hecho, a dónde y el monto que se ha gastado con dineros públicos

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, presentó los resultados de su investigación sobre los viajes de Francia Márquez, la vicepresidenta de los colombianos y cuya visibilidad en la recta final de este Gobierno es prácticamente nula.

Cabal reveló que Francia Márquez ha hecho 31 viajes internacionales entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

“De malas, demándenme… soy la vicepresidenta de este país”: Francia Márquez reta a quienes la señalan por usar helicóptero y dice que lo seguirá haciendo

“El odio que llevas por la gente pobre es enfermizo”: Francia Márquez arremete contra Cabal por críticas a vivir en lujoso apartamento

De acuerdo con la relación oficial de comisiones al exterior, estos desplazamientos suman un total de 132 días fuera de Colombia, en viajes a destinos como Estados Unidos, Europa, África, el Caribe y América Latina, registrados en los sistemas institucionales de control de comisiones y gastos de viaje.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre Celac-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025 Foto: AFP

Los documentos oficiales señalan un total de USD 46.579 en viáticos, correspondientes a transporte, alojamiento y alimentación, conforme al rubro presupuestal de comisiones al exterior. Al cambio de hoy, 19 de febrero, tal monto equivale a 190.395.000 pesos colombianos.

Adicionalmente, según la respuesta oficial del Ministerio de Defensa Nacional suministrada a la congresista del Centro Democrático, el costo estimado del combustible utilizado en los viajes internacionales realizados por la vicepresidente, desde el 7 de agosto de 2022, asciende a $2.540.297.296,82, equivalentes a USD 658.403,91.

La vicepresidenta, Francia Márquez, durante un foro sobre responsabilidad digital en la Universidad EAN, el 15 de agosto de 2024 en Bogotá, Colombia Foto: Getty Images

Al divulgar la investigación, la senadora Cabal cuestionó los resultados de la agenda internacional y la información que se ha intentado posicionar sobre su gestión, señalando: “¿Dónde están los logros de Francia Márquez? Esos que pretenden sacar en RTVC para dar la impresión de un trabajo que no existió”.

Asimismo, la congresista advirtió: “Son 31 viajes por el mundo, gastando miles de millones de pesos en combustible; son más de 132 días por fuera de Colombia mientras su departamento del Cauca vive una permanente tragedia por tomas guerrilleras, narcotráfico y todo tipo de violencia”.

Es célebre en Colombia la entrevista que Francia Márquez concedió a SEMANA en 2023 y en la que aceptó que usa helicóptero como si se tratara de un taxi. “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y, mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente”, agregó.

Luego, precisó: “Me eligieron a mí, y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide para poder asegurar la ejecución de mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes; todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”.

También se reveló en su momento que vive en Dapa, un corregimiento del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, muy cerca de Cali, reconocido como una región turística y especialmente por ser un sector de lujosas viviendas campestres de alto valor.

La vicepresidenta publicó un video en ese momento en el cual respondió duro a los señalamientos de la congresista Cabal, quien también le cuestionó hace tres años. Según dijo, el problema de la senadora es “por clase”, porque ahora ella vive al lado de donde habita su familia.

La vicepresidenta, Francia Márquez, publicó un video en Instagram en el que respondió, en ese momento, a la polémica nacional porque ella vive en el lujoso sector de Dapa, en Cali, al tiempo que plantea un discurso que va en contravía de ello. En el marco de su pronunciamiento, Márquez arremetió contra la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien le dijo “cálmate” e incluso le recordó a su familia.

“La señora María Fernanda Cabal, que malintencionadamente está furiosa, le digo: ‘Amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate. El odio que lleva por la gente humilde es algo enfermizo en usted’. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde, me han dicho, vive su familia. Vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios o me paguen el arriendo; lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito, María Fernanda Cabal”, aseguró. “El problema suyo es de clase, es que no acepta que una mujer como yo, humilde y afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese es su problema, no es mi problema, y resuélvalo usted. Pero yo, si puedo proteger a mi familia, lo voy a hacer”, dijo la vicepresidenta Francia Márquez.

Posteriormente, aseguró la vicepresidenta Francia Márquez que ella sabe que les resulta incómoda a los residentes de Dapa porque ella no es de cuna de oro. Frente a ello, dijo: “Lo siento mucho por los colombianos inconformes con mi presencia aquí. Siento mucho que la élite que vive en Dapa se sienta incómoda con tener una mujer que ahora es vecina de ustedes, pero yo no estoy viviendo de ustedes, yo no estoy viviendo de los recursos del Estado, yo estoy pagando mi arriendo con el sueldo que a mí me pagan. El día que yo vaya, o alguien de mi familia, a pedirles algo, se pueden quejar; mientras tanto, muy buena suerte a todos”, indicó.