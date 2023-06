María Elvira Salazar le abrirá puertas del Congreso de Estados Unidos a Benedetti: “Que hable sobre cómo Petro llegó al poder”

La polémica alrededor de Armando Benedetti y Laura Sarabia está tomando trascendencia internacional. Estados Unidos, por ejemplo, le abriría las puertas al exembajador de Colombia en Venezuela para que brinde detalles de cómo llegó el presidente Gustavo Petro al poder; lo hará luego de los reveladores audios publicados por SEMANA, en los que hizo referencia a la entrada de $15.000 de dudosa procedencia a la campaña del líder del Pacto Histórico.

La congresista republicana María Elvira Salazar conversó con Juan Esteban Silva, corresponsal de La W, acerca del escándalo alrededor del que está girando el debate público en Colombia desde hace cerca de quince días, pero aún más desde que Armando Benedetti se despachó contra Laura Sarabia, exjefe del gabinete del presidente Petro, y del propio mandatario, dado que no le dio el puesto deseado pese a su contribución en época de campaña.

“La información que tenga la debe decir. Los Estados Unidos, le va a abrir las puertas, yo lo voy a invitar al Congreso Federal para que venga y hable sobre cuál es la información que tiene sobre la forma en la que Petro llegó al poder. Se supone que uno llega al poder, sobre todo a Colombia, en una democracia sólida, una de las más sólidas de América Latina, de una manera transparente y no de dinero sucio”, dijo la representante a la Cámara al medio radial en mención.

María Elvira Salazar es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito federal 27 de Florida. - Foto: Tomada de Youtube María Elvira Salazar

María Elvira Salazar afirmó que conoció a Laura Sarabia cuando viajó con el presidente Petro a los Estados Unidos. También cuestionó que tuviera tanta plata en un maletín, haciendo referencia al dinero que se le perdió a la jefe de gabinete y que la llevó a someter a un polígrafo a su niñera, Marelbys Meza, quien además estaba siendo ‘chuzada’.

“No sé si su chief of staff o jefe de gabinete se robó 35.000 dólares o no. Por cierto, a la señorita yo la conocí porque vino al Congreso federal, dijo que la empleada doméstica se le había robado 35.000 dólares. Pobre la empleada doméstica. Pero la realidad es que cómo una jefe de despacho va a tener 35.000 dólares en cash en su posesión, solamente hay una palabra: corrupción”, dijo la congresista en conversación con Juan Esteban Silva, de La W.

“Es penoso que el Gobierno colombiano tenga que estar hablando de estos temas que son tan pequeños y tan poco serios”, agregó.

Benedetti y un extraño trino, ¿lo amenazaron?

A las 6:29 p. m. de este 5 de junio, el exembajador de Colombia en Venezuela confirmó que no estaba a gusto con su posición dentro del Gobierno, pero a diferencia de los audios publicados por SEMANA, y la entrevista que le concedió a la directora de este medio, Vicky Dávila, le bajó al tono beligerante.

Benedetti, lejos de arremeter contra Laura Sarabia, a quien llegó a referirse como “Hijue…” en la conversación con SEMANA y en los audios revelados, aceptó, que su actuar estaba basado en el malestar con el presidente Petro, por el puesto que le dio como embajador, dado que quería ser canciller, lo que explicaría por qué no tuvo la mejor relación con Álvaro Leyva.

Así mismo, atribuyó sus más recientes trinos, declaraciones y audios al estado de alicoramiento en el que supuestamente se ha encontrado.

Armando Benedetti - Foto: Semana / Getty Images

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió.

Armando Benedetti y su cambio de decisión sobre el Gobierno Petro. - Foto: SEMANA

Pero, hay varias observaciones en torno al trino de Benedetti. La primera de ellas es: ¿por qué le bajó al tono y al malestar en sus pronunciamientos cuando, horas antes, concretamente a las 2:24 p. m., aludió a una campaña de desprestigio en su contra? ¿Lo están presionando? ¿Está amenazado?

El trino en mención, que fue eliminado esta tarde, dice lo siguiente: “Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”.