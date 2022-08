Más de 20 gremios económicos explicaron cómo les afectaría la reforma tributaria del Gobierno

Este lunes 29 de agosto, el Centro Democrático convocó a una audiencia pública sobre los posibles efectos de la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. En el evento participaron más de 20 líderes gremiales, quienes expusieron de qué formas el proyecto golpearía la economía popular, las personas naturales y las empresas.

El senador Miguel Uribe Turbay introdujo el evento y luego fue turno de Nubia Stella Martínez, directora del partido, para extender un saludo al público.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), fue el primero en expresar sus preocupaciones. Según el representante de los empresarios en Colombia, con la reforma, el país se convertiría en el menos competitivo del mundo en términos de inversión.

“Si nosotros no cumplimos las metas de inversión que tenemos, vamos a tener problemas en las casas, problemas de salario y probablemente de proveeduría. Es decir, no vamos a tener alimentos y productos”, indicó Mac Master.

Según el presidente de la Andi, no tener inversión significaría tener “un país que se nos va a marchitar”, lo cual podría traducir en consecuencias graves para las próximas generaciones.

También se discutieron los problemas que la reforma tributaria traería al sector salud. Según Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la principal preocupación radica en la intención de bajar el tope de las exenciones de renta para personas naturales.

Según Acosta, en 2021, cerca de 3,1 millones de personas en Colombia contaban con planes voluntarios, complementarios o pólizas de salud.

Estas personas generaban ingresos adicionales por cerca de 7 billones de pesos, lo cual significa un “aporte adicional para el sector que permite liberar recursos públicos”. Esto, con el punto anteriormente mencionado de la reforma, se puede ver afectado.

Además, ese incremento de renta para los especialistas en salud significa un aumento de costos en el sector y un desincentivo para estos profesionales, si se tiene en cuenta que recibirían una menor remuneración.

“Generar desincentivos para que los médicos especialistas hoy atiendan a los colombianos, afecta de un lado los costos y también, de otro lado, un tema de oportunidad”, expresó la presidenta de Acemi.

Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo, también participó en el evento. El también exministro de Educación, entre otras cosas, expuso el ejemplo de la crisis energética que atraviesa Europa, que hace que muchos países del continente dependan del gas y petróleo ruso.

“Si un país puede ser autosuficiente en materia energética, y eso incluye necesariamente el petróleo y el gas, debe hacer todo lo posible por conservarla”, dijo Lloreda, con referencia a la transición energética propuesta por el presidente Gustavo Petro.

Además, aseguró que “la reforma tributaria, como está planteada, pone en riesgo la viabilidad de muchísimos proyectos de exploración y producción de hidrocarburos”.

Lloreda resaltó que la iniciativa del gobierno Petro es aumentar la carga fiscal para la industria en un 80 %. “Sobre ella están poniendo a recaer el 24 % o 25 % de esta reforma tributaria, esto no tiene explicación, salvo que algunos tengan el firme propósito de acabar con esta industria”.

El Centro Democrático, hasta el momento el único partido de oposición en el Congreso sigue diseccionando la reforma tributaria para criticar aquello que consideren que no sea beneficioso para el bolsillo de los colombianos. Aún no se conoce el voto de la bancada, que, si no cambian elementos sustanciales de la propuesta del Gobierno, podría ser en contra.