Mauricio Lizcano, ad portas de salir del Dapre, pero con partido político

La salida de Mauricio Lizcano de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en la Casa de Nariño es inminente y podría oficializarse la entrante semana, después del regreso del presidente Gustavo Petro de su viaje a Estados Unidos.

Sin embargo, el funcionario saldría del cargo, pero con más poder del que ingresó, porque el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica a su movimiento político llamado Gente en Movimiento.

La solicitud de la personería la radicó el 6 de marzo pasado Óscar Tulio Lizcano, el padre del director del Dapre, y argumentó, entre otras razones, que él ejerce la política desde hace 30 años, fue concejal, diputado de Caldas y representante a la Cámara en dos oportunidades.

Además, Lizcano- el padre-, recordó que siendo representante a la Cámara, el 5 de agosto de 2000 fue secuestrado por las Farc, “el plagio fue eminentemente político y perduró por más de ocho años, hasta el día, 26 de octubre de 2008 cuando fui liberado por acción de la fuerza pública”. Añadió que su secuestro político ha sido el más largo en la historia del país.

La salida del Dapre de Mauricio Lizcano es un ruido cada vez más fuerte. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro no la ha hecho oficial. - Foto: Esteban Vega La Rotta

Recordó además al CNE que varios de sus líderes políticos fueron asesinados y secuestrados por las Farc, entre ellos, la entonces candidata a la Alcaldía de Riosucio, Silvia Víctoria López.

Informó que mientras él estuvo secuestrado, su familia, especialmente su hijo, Mauricio Lizcano, conformaron la organización Caldas Libre, que impulsó su candidatura por Caldas, pese a que estaba en poder de las Farc. Sin embargo, no resultó electo.

Su hijo, Juan Carlos Lizcano, también fue secuestrado en la vía Manizales- Medellín, según reportó.

“Fueron múltiples los hechos de violencia en contra del movimiento político que durante años lideré, no solo contra mi humanidad, sino también contra otros dirigentes de mi organización”, dijo.

Y, posteriormente, recordó que, pese a las adversidades que enfrentó la familia, su hijo Mauricio Lizcano se convirtió en representante y senador de la República.

Además, reportó que su movimiento político cuenta con representación en el Congreso, a través del representante Wilder Iberson Escobar.

La sala plena del Consejo Nacional Electoral, tras conocer ponencia de los magistrados, Fabiola Márquez y Álvaro Hernán Prada, decidieron reconocer la personería jurídica a Gente en Movimiento. Al fin y al cabo, varios movimientos han sido reconocidos después de probar que fueron perseguidos políticamente en medio del conflicto armado y tras alcanzar representación política en el Congreso.

El secuestro por parte de las Farc de Óscar Tulio Lizcano, entre las razones que tuvo en cuenta el CNE para otorgar la personería jurídica al movimiento de Mauricio Lizcano. - Foto: Juan Carlos Sierra

Volviendo a Mauricio Lizcano, él no ha sido notificado de su salida del gobierno. Sin embargo, fuentes del Palacio de Nariño afirman que el presidente quiere que Carlos Ramón González, el copresidente de la Alianza Verde- el partido que hace parte de la coalición de gobierno-, se convierta en su sucesor.

González no ha tomado una decisión. Es más, ni siquiera ha pasado su hoja de vida y sus documentos a la Presidencia porque no ha oficializado su intención y no quiere generar un malestar con Lizcano, quien aún se mantiene en el cargo. Sin embargo, se espera que tras el regreso del viaje del presidente, el nombramiento se decante y se haga público, si nada extraordinario ocurre.

No se descarta que Mauricio Lizcano se convierta en asesor del gobierno de Gustavo Petro. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

González es amigo personal de Petro e hizo parte del M-19, la guerrilla a la que perteneció en su momento el actual mandatario. Además, fue quien llevó a la Alianza Verde a la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico. También ha sido clave en tender puentes entre el gobierno y otros sectores políticos.

Nada está decidido y será la próxima semana cuando se conozca qué pasará oficialmente con Mauricio Lizcano.