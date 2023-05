Aún así, los tiempos no son favorables para la reforma de la ministra Gloria Inés Ramírez. Lo más probable es que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias en junio.

Mientras Roy Barreras no le augura futuro a la reforma laboral, sus ponentes presentarán la ponencia en 13 días

Aunque el presidente del Senado, Roy Barreras, no le ve futuro en la actual legislatura a la reforma laboral de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, porque los tiempos no son favorables a la iniciativa, SEMANA conoció que el proyecto, por fin, después de mes y medio de ser radicado por el Gobierno, empezará su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara.

Este miércoles, 3 de mayo, dicha comisión, que se ha dedicado a estudiar la reforma a la salud que radicó la exministra Carolina Corcho, iniciará el estudio en firme de la laboral. De hecho, arrancará con la votación de impedimentos de los congresistas.

De acuerdo con algunos representantes consultados por esta revista, la ponencia se rendiría el 15 de mayo y, de inmediato, se daría la discusión del articulado.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. - Foto: Presidencia

Los congresistas no rinden de inmediato la ponencia porque quieren dedicarse a estudiar cada artículo de la reforma a la salud y definir su suerte lo antes posible.

El senador Roy Barreras, durante su intervención en el XVI Congreso de Asofondos, que se realizó desde el pasado jueves en Cartagena, habló sobre cómo avanza el trámite de las diferentes reformas que este Gobierno presentó al Legislativo y dio un panorama preocupante sobre lo que está pasando con la reforma laboral, que no se empezaría a debatir sino hasta después de mitad de año.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cuando presentó su reforma laboral al país. - Foto: guillermo torres-semana

De acuerdo con el congresista, uno de los más allegados al presidente Petro, la demora de algunos ministros a la hora de presentar los textos definitivos de la reforma ha incidido en que se agote el tiempo y, por lo menos, el comienzo de los debates de la reforma, que busca cambiar las condiciones laborales de miles de trabajadores, tenga que esperar un poco más antes de que arranque.

“Sobre la reforma laboral habrá espacio para conversar en el mediano plazo; en ella no empieza ni siquiera el primer debate y probablemente, lo digo con certeza en las escasas ocho semanas que nos quedan, no habrá una reforma laboral en esta legislatura. Puede que la haya en la siguiente legislatura, pero allí sí habrá que discutir cómo garantizar la formalización laboral y la creación de empleos y no la destrucción de empleos”, dijo Barreras.

El presidente del Senado, Roy Barreras, cree que el gobierno debe convocar a sesiones extraordinarias si quiere salvar sus reformas en esta legislatura. - Foto: Cortesía Prensa Roy Barreras

Así mismo, señaló que todavía faltan algunos puntos que ajustar de la reforma pensional, por lo que durante esta legislatura apenas se realizarían dos de los cuatro debates que exige la ley para que pueda pasar a sanción presidencial, si llegase a ser aprobada.

“Les anticipo esta información, el tiempo –yo lo he dicho hace meses– es nuestro enemigo para adelantar las reformas. Se han demorado mucho algunos ministros en radicar las reformas. Algunas fundamentales para atender nuestra preocupación por el cambio climático, que es la reforma al sistema nacional ambiental, apenas se radica”, explicó el parlamentario.

Lo más probable es que el gobierno convoque a sesiones extraordinarias después de junio si quiere sacar adelante su reforma laboral. La propia representante María Fernanda Carrascal, dijo que 7 de 9 ponentes que construyen la ponencia positiva, acordaron que la radicarán el 15 de mayo.

Aún así, los tiempos no son favorables para dicha iniciativa.