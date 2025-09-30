MinIgualdad desafía a sindicato de su entidad y posesionará nueva viceministra de las Mujeres, pese a señalamientos en su contra

Como si el Ministerio de la Igualdad no tuviera ruidos, este miércoles, 1 de octubre, en la entidad podría generarse uno nuevo: el que producirá la posesión protocolaria de Tamara Ospina como nueva viceministra de las mujeres, un cargo que había ocupado cuando la ministra era Francia Márquez y salió en medio de denuncias de presunto acoso laboral.

En ese momento, Gustavo Petro aceptó su renuncia, pero hace dos semanas, cuando el ministro Juan Florián regresó a su cargo, Tamara volvió con él. Fue una de las primeras personas que designó como viceministra.

Se desconoce si fue una decisión del propio presidente o del hoy ministro, pero Ospina asumirá su nuevo cargo de este miércoles.

Con la posesión protocolaria, Florián desafiará al sindicado del Ministerio de la Igualdad, que produjo un comunicado donde rechazó la designación de la nueva viceministra.

Gustavo Petro y Támara Matea Ospina | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

“Leemos esta situación como un acto de regresión y revictimización con las personas vinculadas a la entidad que han denunciado y expresado ser víctimas, así como con quienes no pudieron denunciar el maltrato cotidiano y psicológico, difícil de registrar como prueba formal, además del hostil clima organizacional generado bajo su liderazgo”, manifestaron.

Y siguieron: “Nos preocupa que hoy el viceministerio retroceda en los avances de los últimos dos meses. El trabajo de Tamara Ospina se caracterizó por la ausencia de lineamientos claros, demoras en definiciones estratégicas, decisiones tardías sin fundamentación técnica que obstaculizaron procesos claves y una constate actitud de maltrato y desdén con todas las actoras estratégicas en el marco de la gestión”.

Támara Matea Ospina, viceministra de la Mujer | Foto: SEMANA

A juicio del sindicato, “no siempre quien habla más fuerte es quien tiene la razón. Todo esto configuró durante su gestión un ambiente laboral nocivo e insostenible para la salud mental, física y emocional de las trabajadoras, tanto así que posterior a su salida, la subdirección de talento humano tuvo que realizar una intervención por la crisis psicosocial instalada”.

El sindicato, molesto por el regreso de Tamara Ospina, dijo que les indigna que el viceministerio, “fruto de las luchas de las mujeres, feministas, hoy sea liderado por alguien ajena y no reconocida por las fuerzas colectivas del movimiento. Sabemos que hay compañeras con la preparación, experiencia, trayectoria, sensibilidad político y reconocimiento necesario para asumir este reto histórico”.

Juan Carlos Florián, Ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

Y lanzaron varias preguntas: “¿Cuál fue el resultado de las denuncias interpuestas ante la Procuraduría y a nivel interno en el comité de convivencia laboral del Ministerio de la Igualdad? ¿Cuáles fueron las medidas que se utilizaron para reparar física y psicológicamente a las mujeres víctimas de las expresiones y actos de violencia recurrentes? ¿Cuáles son los fundamentos éticos técnico-políticos que se consideraron para decidir reintegrar a alguien a quien se le aceptó su renuncia y que además tiene en curso denuncias por acoso laboral y racismo?“.

Le pidieron al presidente Petro escuchar las voces de los funcionarios del Ministerio de la Igualdad.