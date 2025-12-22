MinInterior responde a denuncias por proceso para entregar $77.000 millones a las comunidades: “La confederación quería el manejo”

Jaime Berdugo, viceministro del Interior, respondió en SEMANA sobre el Banco de Iniciativas, un proyecto de la cartera que abrió una convocatoria de siete días para entregar 77.560 millones de pesos a líderes regionales y organizaciones comunales.

De acuerdo con el funcionario del Gobierno Petro, se adelantan más de 1.900 iniciativas de este tipo a nivel nacional.

“Lo que se ha querido es que el Gobierno y la nación crea en la ejecución de las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal. Hemos notado que nos ha salido inclusive más económico que con entes privados”, manifestó.

Y defendió la convocatoria, que solo admitió propuestas por siete días, y con solo diez días de socialización.

“Nosotros permanentemente estamos haciendo socialización de los proyectos. Lo bueno es que se abre públicamente. Se pueden ver los municipios y departamentos desde los que se inscriben. No es una convocatoria nueva del Ministerio. En el mes de junio hubo una convocatoria con términos parecidos”, dijo.

Frente a las dificultades manifestadas por las juntas de acción comunal a la hora de inscribirse, el viceministro aseguró que las ayudas técnicas las deben prestar los municipios y departamentos.

“¿Quién tiene la competencia de acompañar a las juntas para el fortalecimiento tecnológico? Los municipios y departamentos. La nación apoya, pero las oficinas de participación ciudadana deben hacer el acompañamiento necesario", sostuvo.

Además, advirtió que la Confederación Nacional de Acción Comunal o algunos directivos de la misma querían tener el “manejo” del banco.

“La confederación o algunos directivos querían tener el manejo de este banco de proyectos. Paradójicamente, muchas juntas nos dijeron que preferían que fuera una entidad del Estado, que diera garantías de transparencia", contó en SEMANA.

¿Feria decembrina en el Ministerio del Interior? Denuncian proceso exprés para entregar 77.000 millones de pesos a líderes afines al Gobierno Petro

Y dijo que se incluyó a la confederación como participante, pese a que Guillermo Cardona, su presidente, anunció su candidatura al Senado, porque en su momento no se habían confirmado las listas de los partidos políticos ante la Registraduría.

“Solo cuando se acaba el tiempo de modificación es que hay candidaturas en firme. Además, porque la ley comunal exige que la confederación es cuarto nivel comunal. Menos mal que no se presentaron”, respondió.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha contado con los líderes comunales para organizar en territorio sus propuestas de consulta popular y asamblea nacional constituyente. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

¿Feria decembrina en el Ministerio del Interior?

El Ministerio del Interior abrió en diciembre una serie de convocatorias exprés, bajo el nombre de Banco de Iniciativas, para repartir 77.000 millones de pesos entre organizaciones sociales y comunitarias, muchas de ellas afines al presidente Gustavo Petro.

Los procesos abrieron y cerraron la recepción de propuestas en apenas siete días, lo que desató fuertes cuestionamientos entre los líderes de las juntas de acción comunal por la rapidez y poca socialización.

Líderes comunales y organizaciones consultadas por SEMANA advirtieron que muchos no conocían la iniciativa y tampoco contaban con el tiempo suficiente para participar, limitando la competencia real.

Dentro de los procesos, 42.000 millones de pesos van destinados a organizaciones comunales cercanas al Gobierno, lideradas nacionalmente por Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal y candidato al Senado por el Frente Amplio.