Suscribirse

POLÍTICA

Ministro Armando Benedetti, molesto porque Partido Conservador no votará a favor de la reforma a la salud; habló nuevamente de “constituyente”

Con la decisión de los conservadores de no apoyar la reforma, la suerte de la iniciativa es incierta.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 2:09 p. m.
Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El Partido Conservador anunció este martes, 30 de septiembre, que no respaldará la reforma a la salud que promueve el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, cuyo futuro se define esta semana en la Comisión Séptima del Senado.

La posición del conservatismo molestó al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien tiene claro que esa comisión se convirtió en una especie de piedra en el zapato para las reformas del gobierno. La reforma a la salud, por ejemplo, casi siempre muere en esa instancia legislativa.

Los ataques de Gustavo Petro a todos los sectores han hecho trizas los esfuerzos de Armando Benedetti para conseguir las mayorías en el Congreso.
Gustavo Petro y Armando Benedetti. | Foto: PRESIDENCIA

“No queda duda del bloqueo institucional, por eso se abre camino a una Constituyente. Al Congreso le queda grande reformar la salud y la justicia”, escribió Benedetti en sus redes sociales.

Añadió: “Hoy el Partido Conservador ‘dice que no’ a la reforma a la salud después de más de cinco meses de paralizarla, sin que haya habido una reunión de bancada entre los senadores y los representantes, según el Artículo 57 de sus estatutos, y un debate en la Comisión Séptima”.

El ministro tiene claro que la decisión de los conservadores —declarados en independencia al gobierno Petro— pone en serios apuros a la reforma, porque lo más probable es que el Partido de la U, el Mira, el Liberal y otras casas políticas adopten una posición similar, como casi siempre ha ocurrido.

La senadora Nadia Blel hizo pública este martes la postura de los conservadores.

El Partido Conservador reafirma su posición de no acompañar la reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional y anuncia su respaldo a la ponencia que pide su archivo”, informó.

Comisión séptima reforma laboral
Senadora Nadia Blel | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Dijo que, luego de un estudio serio y minucioso del proyecto, concluimos que esta reforma agrava la situación actual del sistema de salud, implica un gasto desbordado del presupuesto y no cuenta con fuentes claras, precisas y duraderas de financiación”.

Añadió: “Reiteramos el compromiso para la construcción de una reforma a la salud que responda a las necesidades reales del país, pero no respaldaremos ninguna ponencia alternativa sin que garantice los recursos para proteger la salud y la atención digna para todos los colombianos”.

En la Comisión Séptima, donde se discutirá durante la semana la reforma en tercer debate, tomaron medidas especiales para evitar contratiempos y dificultades durante los debates.

“No se aceptarán personas de pie detrás de la mesa directiva, ni detrás de los senadores, ni obstruyendo las entradas y salidas de la Comisión y del recinto de sesiones”, se lee en una directriz firmada por el presidente de la Comisión, el senador liberal Miguel Ángel Pinto.

-
Comisión Séptima del Senado | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Tampoco se aceptarán arengas ofensivas e irrespetuosas, contra ninguna de las personas que se encuentran asistiendo a la sesión. El desacato de esta instrucción acarreará las medidas y sanciones establecidas por la Ley 5.ª de 1992″, se detalla en el documento.

Si las reglas no se cumplen en medio del debate que será acalorado porque el Gobierno no está dispuesto a enterrar otra reforma a la salud, el presidente de la Comisión Séptima del Senado está facultado para levantar la sesión.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump le impondrá aranceles a las películas extranjeras por “quitarle el negocio a Hollywood”. ¿Debilitará la industria?

2. J.K. Rowling arremete contra Emma Watson y la cataloga de ser “ignorante” sobre la transidentidad

3. Atentado en Saravena, Arauca, contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático: “Nos emboscaron”

4. Marcela Sarmiento contó en SEMANA cómo cambió su vida tras duras pérdidas que sufrió: “Me vi obligada a abrir un baúl de memorias”

5. Familia Colmenares denunció en la Fiscalía que la UNP los dejó solos tras advertir un riesgo extraordinario de seguridad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido ConservadorReforma a la saludGustavo PetroPacto históricoGuillermo Alfonso Jaramillo

Noticias Destacadas

Atentado en Saravena, Arauca, contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático: “Nos emboscaron”

Atentado en Saravena, Arauca, contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático: “Nos emboscaron”

Redacción Semana
.

Le llaman la atención al ministro de Educación por llamar “gusanos” a precandidatos que rechazaron declaraciones de Petro contra Trump

Redacción Semana
Petro también se refirió a las relaciones bilaterales con países como Estados Unidos e Israel.

“No hablen de coherencia cuando no les importa la vida, la salud y la seguridad de los colombianos”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.