SEMANA conoció que Benedetti será asesor de Gustavo Petro. No obstante, no hay certeza sobre si su cargo- posiblemente alto consejero- dependa del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre) u otro despacho.

No está descartado que reemplace a Juan Fernando Cristo, quien saldría del Ministerio del Interior para empujar una precandidata presidencial. Al fin y al cabo, Benedetti es hábil políticamente, conoce como pocos el Congreso y es cercano al Presidente.

“La FAO es lo mejor que me ha podido pasar a mí, pero yo hubiera querido que me pasara algo mejor desde el punto de vista político. Insisto, es lo mejor que me ha pasado, pero hubiera querido algo mejor”, dijo al director de SEMANA, Yesid Lancheros.