Ministro Luis Fernando Velasco dice que el Partido Liberal está en mora de hacer una convención, ¿sugirió relevar al expresidente Gaviria?

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entró con todo a la cancha tras ser nombrado por el presidente Gustavo Petro en esa cartera. Sin embargo, uno de los principales adversarios políticos del presidente Gustavo Petro ha sido el expresidente César Gaviria. A pesar de los acercamientos que han tenido ambos en algunos momentos, el mismo líder del Partido Liberal reconoció en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, que Petro le ha dicho que es su enemigo.

Por eso, pareciera que una de las principales funciones del nuevo ministro de Interior será acercar al Partido Liberal, sin mediar con el líder del Partido Liberal, el expresidente Gaviria, ya que ese camino no funcionó con el exministro Alfonso Prada.

Velasco, de origen liberal, le apuntó a congregar a los congresistas de esa bancada y sugirió un cambio en la dirección del partido, sin mencionar al expresidente, a través de una convención que debe realizarse. Se trata de una idea con la que viene insistiendo desde que hacía parte de esa colectividad cuando era senador.

“El Partido Liberal no fue mi partido, es mi partido (...) Esa es una decisión que se va a tomar más temprano que tarde, las bases del Partido Liberal. Hay una ley que no se ha hecho cumplir, frente a una solicitud de los militantes y sus dirigentes, el partido tiene que convocar, desde hace más de un año, una convención para que defina cuál es el norte y quienes tienen que ser sus dirigentes”, aseguró el nuevo ministro del Interior en La W, cuando le preguntaron por el expresidente.

A pesar de eso, dijo que respeta al expresidente, pero sugirió que el partido merece un cambio. “Tengo el más alto respeto por el señor expresidente Cesar Gaviria, hay unas diferencias políticas, pero ahora que estoy aquí espero que los partidos cumplan con los estatutos y la ley. Y se cumpla lo que los partidos quieran y no las jugadas que quieran hacer”, afirmó Velasco.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, insistió en una convención liberal. - Foto: juan carlos sierra-semana

Además, cuestionó las decisiones del partido en la pasada campaña electoral y reclamó que no le hayan dado el aval para competir con Petro en el Pacto Histórico como él aspiraba: “Ahí hay un debate que tienen que terminarlo de definir los líderes regionales del liberalismo, las bases del liberalismo y eso se define en una convención que creemos nosotros en cualquier momento si se cumplen los estatutos de ese partido se tienen que convocar”.

El expresidente César Gaviria es el líder del Partido Liberal. - Foto: Guillermo Torres

Velasco dijo que ya están buscando concertaciones con distintas bancadas, entre ellas el liberalismo. Recordó la carta en la que 18 congresistas de esa colectividad dijeron que quieren estar en constante diálogo con la Casa de Nariño y afirmó que ya serían alrededor de 25.

“Nosotros que conocemos cómo funcionan los partidos entendemos que cuando hay una bancada de 33 y hay 25 queriendo hablar con un gobierno, el que quiere hablar es el partido, no solo la bancada. Seguiremos intentando tender puentes con el resto de partidos. Una reforma tan importante como la de salud tiene que tener una gran legitimidad”, aseguró el nuevo ministro del Interior.

De acuerdo Velasco, no se renunciará a conseguir apoyo para las reformas con cada congresista, individualmente. “Nosotros seguiremos hablando con el Congreso y con todos los sectores, pero es evidente que con algunos dirigentes de los partidos la conversación no ha sido fácil. Como la conversación no ha sido fácil, dejamos la puerta abierta, pero no renunciamos a hablar con todos los congresistas”, manifestó.

Luis Fernando Velasco hablará con las distintas bancadas. Debate SEMANA Diciembre 15 de 2021 - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Frente al cambio del gabinete y la entrada de funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, el ministro aseguró que “no se debe olvidar la esencia del Gobierno”. “En este caso, es evidente que este Gobierno tiene como elemento esencial que logró que la sociedad entendiera que si nosotros ganábamos, íbamos a hacer unos cambios en el modelo de atención en salud y las pensiones”, dijo el ministro.