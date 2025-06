Aunque Robledo también quiso ser candidato presidencial en el 2022, esta vez no ha dado luces de que querer volver a intentar llegar a ese cargo. Robledo ha sido uno de los principales contradictores del presidente Gustavo Petro, a pesar de que también viene de la izquierda y que militó alguna vez en el Polo junto al mandatario.

“Estuvimos fatales, la coalición fue un fracaso, no fuimos capaces de conectar con la sociedad colombiana, con ese malestar, y mostrarnos como una expresión de cambio. Por eso perdimos. No lo hicimos bien, no fuimos capaces de construir una coalición de verdad”, reconoció Fajardo tras las elecciones del 2022.