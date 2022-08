“Mucha gente votó por Petro por pura ingenuidad”: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal afirmó este martes que muchas personas que votaron por el presidente Gustavo Petro en las pasadas elecciones lo hicieron por “pura ingenuidad”.

Según Cabal, los votantes del mandatario acudieron a las urnas porque pensaron que “les iba a cumplir con todo lo que les prometió”. También señaló que otros apoyaron al líder del Pacto Histórico por “resentimiento”.

“Los colombianos no son socialistas. Mucha de la gente que votó por Petro es por pura ingenuidad de pensar que les iba a cumplir con todo lo que les prometió. Otros por resentimiento, porque sienten odio, en su vida de pronto todo lo que han recibido son golpes. Este es un país que muchas veces no abre las opciones para que el más pobre tenga movilidad, eso es cierto, pero eso se corrige. Eso se corrige porque una de las peores deficiencias estructurales de Colombia es la ausencia del acceso al capital. Me da risa cuando dicen que el modelo capitalista fracasó; no, es que no hemos conocido el capitalismo”, dijo Cabal durante una entrevista con Border Wars Podcast que compartió en Twitter.

La senadora agregó que pronto “mucha gente va empezar a arrepentirse” de su voto por el presidente. “Petro es terriblemente torpe porque en su vida no ha generado nada distinto a la anarquía y a la destrucción y él va a espantar el capital. El golpe va a ser para la economía y el efecto va a ser el desempleo”, sostuvo.

María Fernanda Cabal y Katherine Miranda protagonizaron agarrón por cuenta de los impuestos a las iglesias

Un intenso debate se ha generado tras la radicación en el Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria, una de las principales iniciativas en el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque simpatizantes del Gobierno y miembros de la coalición han expresado su respaldo a la iniciativa, hay voces que piden que en el texto, que deberá ser aprobado por el Congreso antes de que termine este año, se incluya un impuesto a las iglesias.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, es una de ellas. A través de su cuenta en Twitter, reiteró su respaldo a esta medida: “Colombia es un Estado laico. Si una iglesia no cumple función social y lo único que hace es amasar fortunas, pues que paguen impuestos. Hoy son empresas electorales que se lucran de incautos. En la reforma tributaria nos vemos”.

Tras el contundente mensaje, María Fernanda Cabal le respondió: “La Iglesia es perseguida en los regímenes socialistas y empiezan difamando su función, para justificarlo. ‘Empresas electorales que se lucran de incautos’, ¿también van a prohibir la libertad de culto?”.

Miranda, por su parte y sin más preámbulos, respondió: “Ay, señora, recójase. Bien dice Mateo 22:21: ‘Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios’. Entonces tenemos una Biblia socialista”.

A favor de la inclusión de un impuesto a las iglesias también se manifestó la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien dijo que al pagar tributos las organizaciones religiosas “ayudan más”.

“Las iglesias, por sus dioses y por el pueblo que adoctrinan, deberían pagar impuestos, carajo. Así ayudan más. ¿Qué dice MinHacienda?”, dijo la actriz también en Twitter.

Otra de las personas que reaccionó frente a esta polémica fue el representante Miguel Polo Polo, quien expresó su descontento a través su cuenta personal de Twitter. “Cuando sus jefes hacen brujería, ahí sí son tolerantes y hasta lo llaman prácticas ‘ancestrales’. Pero cuando se trata del cristianismo, se les acaba la inclusión. El grueso de las iglesias son pequeñas y han hecho más por este país que usted en la Cámara. Nos vemos en la reforma”, se lee en la publicación.